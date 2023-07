Dramatyczna sytuacja szpitali w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Zadłużenie sięga... 61 mln zł! Zawieszone będą dwa oddziały ZDJĘCIA

Wydaje się, że jedynie natychmiastowe oddłużenie może uratować szpitale w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Jak informuje Kinga Jamioła z biura komunikacji społecznej i informacji powiatu wodzisławskiego (organ prowadzący lecznice), zobowiązania Zakładu na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wynoszą 61 622 003,63 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7 247 390,80 zł. Dług narastał latami, zmieniali się dyrektorzy. Szpitalami zawiaduje powiat wodzisławski.

Przyczyną zawieszania oddziałów szpitali w Wodzisławiu i Rydułtowach jest brak lekarzy

Brak lekarzy sprawił, że dyrekcja jest zmuszona zawiesić działalność dwóch oddziałów. O planach wobec pediatrii już szeroko informowaliśmy. Tliła się jeszcze nadzieja, że uda się zatrudnić na miejsce dwóch lekarek z Ukrainy, które odeszły ze szpitala, oraz przechodzącego na emeryturę doktora Stefana Cichego, nowych lekarzy.

- Jak poinformowała nas dyrekcja PPZOZ-u, oddział pediatryczny w Rydułtowach zostanie zawieszony z dniem 1 sierpnia. Ma to związek z brakiem kadry potrzebnej do zabezpieczenia pracy oddziału. Nie udało się pozyskać lekarzy do podjęcia pracy – wskazuje Kinga Jamioła z biura komunikacji społecznej i informacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.