Ogród Zmysłów powstał w Zespole PSWR w Wodzisławiu Śl. To ekopracownia "pod chmurką" dla uczniów ze specjalnymi potrzebami ZDJĘCIA

W stworzeniu Ogrodu Zmysłów pomogło dofinansowanie WFOŚiGW

Ogród Zmysłów przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim powstawał od lipca. Przedsięwzięcie kosztowało ok. 81 tys. zł. Na jego realizację szkoła pozyskała wsparcie finansowe w kwocie prawie 65 tys. zł. Reszta – ok. 16 tys. zł – stanowił wkład własny.

Dyrektor ZPSWR Józef Pierzga mówi, że do szkoły chodzą dzieci i młodzież z różnymi dysfunkcjami. Uczęszczają do szkoły podstawowej specjalnej, szkołę przysposabiającą do pracy oraz oddziały wychowawczo-rewalidacyjne dla uczniów z głębokim upośledzeniem.