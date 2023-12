Paka dla psiaka. Wyjątkowa zbiórka z udziałem wodzisławskich policjantów, strażników miejskich i przedszkolaków z Radlina

Wodzisławscy policjanci wspólnie z pracownikami i podopiecznymi Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie oraz radlińską Strażą Miejską zorganizowali wyjątkową zbiórkę. Paka dla Psiaka obejmowała zbiórkę karmy dla psów i kotów, smycze, obroże, szelki, legowiska, koce, zabawki, miski, smakołyki i wszelkie potrzebne zwierzętom rzeczy.

To już kolejna taka wspólna zbiórka, a jej głównym celem jest wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia. Zebrane rzeczy trafiły już do Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt - Psy, Koty i My w Wodzisławiu Śląskim. Zostały one przekazane stowarzyszeniu przez wodzisławskich policjantów oraz pracownika Przedszkola, Justynę Kawalerowicz. Spotkanie było okazją do poznania nowych zwierząt, poznania ich często bardzo smutnych historii, a także wysłuchania bieżących potrzeb stowarzyszenia. Przekazane rzeczy są tylko kroplą w morzu potrzeb, chociaż są bardzo cennym wsparciem. Najbardziej potrzebne są jednak fundusze oraz pomoc wolontariuszy, którzy wyprowadzą psy na spacer czy pomogą w inny sposób. Zwierzęta ze schroniska można także adoptować, do czego serdecznie zachęcamy.