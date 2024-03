Działania obrońców zwierząt w Radlinie. Policja nie ujawniła jednak nieprawidłowości. O przyszłości psa zdecyduje lekarz weterynarii ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Mały pies, który powinien według ustawy mieć zapewnione warunki, a tu miał nocować w budzie zrobionej z plastikowego pojemnika, kiedy temperatura dziś ma spaść poniżej zera. W takich warunkach według świadków przebywał już od kilku miesięcy. Do jedzenia jakieś resztki i namoczony chleb. Brak wody... Dalsze pozostawienie psa w tym miejscu zagrażałoby jego zdrowiu, a nawet życiu – zaznaczają wolontariusze Pet Patrolu Rybnik. Pet patrol Rybnik Zobacz galerię (4 zdjęcia)

RADLIN. Obrońcy zwierząt z Pet Patrolu Rybnik pojechali do Radlina. - Dzisiejsza (7 marca) interwencja skończyła się absurdalnie, bo nie można inaczej nazwać tego, co się wydarzyło... To szczenię zamknięte w niby kojcu, z niby budą oraz niby jedzeniem. Czy to są odpowiednie warunki dla psa? - informuje stowarzyszenie. Policjanci odmówili odebrania właścicielom pieska. Dlaczego?