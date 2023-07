Poznaliśmy zasady naboru do nowego bloku mieszkalnego w Radlinie. Nie tylko wkład własny. Kto będzie mógł tam zamieszkać? ZDJĘCIA

Jak dodaje, planuje się oddanie mieszkań o powierzchni od ponad 40 do 57 metrów kw., w standardzie takim, że wystarczy wnieść do pomieszczeń meble. W lokum najemca znajdzie gotowe podłogi, ogrzewanie, łazienkę oraz umeblowaną kuchnię. Budynek będzie wyposażony w windy oraz zewnętrzną infrastrukturę. Planuje się parking i plac zabaw. Lokalizacja jest korzystna, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.

- Nasze miasto wiele miesięcy temu przystąpiło do SIM Śląsk Południe, która na dziś zrzesza dziewięć gmin. W Radlinie, w jednym nowym budynku powstanie 30 mieszkań – na dwóch pełnych kondygnacjach oraz mieszkalnym poddaszu – mówi wiceburmistrz, Zbigniew Podleśny.

Zbudują mieszkania o wielkości od ponad 4o do 57 metrów kwadratowych

Wiceburmistrz Podleśny wyjaśnia, że przepisy rozdzielają dwie kwestie: inwestycji i naboru mieszkańców. Ta pierwsza jest w gestii SIM Śląsk Południe, czyli spółki tworzonej przez Skarb Państwa (poprzez Krajowy Zasób Nieruchomości), i samorządy lokalne. Nabór powierzono gminom. W przypadku Radlina, jego zasady i tryb przyjęła wczoraj (25 lipca) rada miejska. Kryteria, za które będą przydzielane punkty, określili samorządowcy oraz częściowo wynikają one z isniejących przepisów. Przede wszystkim z oferty będą mogły skorzystać osoby powyżej 65 roku życia i do 35 lat, zarówno radlinianie jak i mieszkańcy innych miejscowości.

Nie będzie kryterium dochodowego, ale nie będzie to też lokum dla każdego. Najemca będzie zobowiązany wnieść wkład finansowy.

- Jeśli ktoś nie spełnia tych kryteriów, to jeszcze nie oznacza, że nie będzie mógł zamieszkać w tym mieszkaniu – przyznaje wiceszef ratusza.

- Nie jesteśmy zadowoleni z tego faktu. To jest bardzo spokojne osiedle, aczkolwiek zdarzały się drobne incydenty np. kradzieże. Budowa nowego bloku na pewno zakłóci nasz spokój, tym bardziej, że droga dojazdowa ma biec tuż obok naszego domu. Stanie się bardzo głośno. Przypuszczam, że zostanie wyciętych wiele drzew – obawia się Anna Rozwadowska, mieszkanka bloku przy ulicy Wiosny Ludów w Radlinie-Obszarach.

- Został on określony w wysokości 20 procent kosztów inwestycji. Szacujemy, że będzie to 80, może 100 tys. złotych. Wkład jest waloryzowany, a kiedy umiera najemca jest dziedziczony przez rodzinę. Natomiast, gdy osoba kończy najem, zostanie jej zwrócony z waloryzacją – wskazuje Zbigniew Podleśny.

Wiceburmistrz Zbigniew Podleśny odpowiada, że działka, na której stanie dom nie jest lasem ani parkiem. Wiele lat temu był to teren uprawiany przez rolnika, który później zarósł samosiejkami – drzewami i krzewami. Następnie miasto było współwłaścicielem parceli. Potem udało się tę współwłasność znieść i wnieść aportem do SIM.

Oznajmia, że z pewnością nie będzie to już takie fajne osiedle jak teraz. Okolica jest zielona, śródleśna, dzieci chodzą do pobliskiej szkoły, bezpiecznie, między szpalerami drzew.

W miejscowym planie zagospodarowania to teren mieszkaniowy

- W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta znajduje się w strefie mieszkaniowej. Las jest dalej, zarządzany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, i on będzie nietknięty – zapewnia Zbigniew Podleśny.

Rozumie, że każda zmiana w sąsiedztwie domu wywołuje jakiś dyskomfort u mieszkańców. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś sposobu korzystania z naszej nieruchomości, ale i sąsiedztwa. Natomiast miasto zagospodaruje wspomnianą działkę zgodnie z planem. Droga dojazdowa do nowego budynku zostanie wytyczona od ulicy Wiosny Ludów przez teren Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel, następnie przez działkę gminną na teren, gdzie stanie nowy blok. Będzie to nowa droga, która częściowo będzie biegła przez wyasfaltowany teren spółdzielni. Docelowo zostanie zbudowana droga niezależna, która obsłuży nowy blok oraz sąsiadujace z nim budynki.