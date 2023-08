Sierpień 2023 w Wodzisławiu Śląskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wodzisławia Śląskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najcieplejsze Miejsce na Ziemi - Reggae Festiwal w Wodzisławiu Śląskim. Bawili się miłośnicy rytmów jamajskich oraz… rapu. ZDJĘCIA”?

Przegląd lipca 2023 w Wodzisławiu Śląskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najcieplejsze Miejsce na Ziemi - Reggae Festiwal w Wodzisławiu Śląskim. Bawili się miłośnicy rytmów jamajskich oraz… rapu. ZDJĘCIA Sześć godzin fantastycznej zabawy na Reggae Festiwalu w Wodzisławiu Śląskim. W sobotę (29 lipca), na Stadionie Aleja przy ulicy Bogumińskiej bawili się miłośnicy rytmów jamajskich, ale również rapu, a to za sprawą wodzisławskiego artysty Escecha. Uczestników 20. jubileuszowej odsłony Najcieplejszego Miejsca na Ziemi tym razem nie rozpieszczała pogoda. Gorąco było na scenie i przed nią. Jak bawili się uczestnicy wydarzenia? 📢 Dramatyczna sytuacja szpitali w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Zadłużenie sięga... 61 mln zł! Zawieszone będą dwa oddziały ZDJĘCIA Zadłużenie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przekroczyło 61 mln zł. Zobowiązania wymagalne urosły do ponad 7 mln zł. Na dniach będą zawieszone dwa szpitalne oddziały: ponownie pediatryczny oraz chirurgiczny. Dług narastał latami, zmieniali się dyrektorzy. Powodem zawieszenia oddziałów jest brak lekarzy specjalistów na rynku. Ci którzy są, odchodzą do placówek wojewódzkich i klinicznych. Szpitalami zawiaduje powiat wodzisławski. Jaka przyszłość czeka lecznice w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach?

📢 Poznaliśmy zasady naboru do nowego bloku mieszkalnego w Radlinie. Nie tylko wkład własny. Kto będzie mógł tam zamieszkać? ZDJĘCIA We wtorek (25 lipca), Rada Miasta Radlina przyjęła zasady, tryb i kryteria naboru najemców mieszkań w planowanym nowym bloku przy ulicy Wiosny Ludów. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja przy udziale miasta. Budynek postawi spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe z Bielska Białej. Część mieszkańców pobliskich domów wielorodzinnych obawia się jednak, że wskutek robót stracą swoją oazę ciszy i zieleni gdzie teraz żyją.

Prasówka sierpień Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Wodzisławia Śląskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Psi Bar powstał w Wodzisławiu Śląskim. Zwierzaki mogą tutaj smacznie zjeść i napić się wody. Tak działa gastronomia dla psiaków ZDJĘCIA To rewelacyjny pomysł - stwierdzają wodzisławianie i przyjezdni. Przed budynkiem dworca kolejowego w Wodzisławiu śląskim stanął… Psi Bar. Wykonali go pracownicy Służb Komunalnych Miasta. Zmęczone spacerem czworonogi mogą w tym miejscu zjeść i napić się wody. To duża ulga dla psiaków, zwłaszcza w czasie upałów. Psi Bar jest inicjatywą urzędu miasta, a miski z wodą i karmą zapełniają pracownicy dworca. Pilnują, by zawsze były pełne.

Wodzisławianie oraz przyjezdni chwalą pomysł i wykonanie.

📢 Park Jordanowski w Radlinie rośnie jak na drożdżach. Zagospodarowano już okolicę Ofiar Szybu Reden. Co dzieje się na placu budowy? ZDJĘCIA Miasto Radlin otrzymało rekordowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 9 milionów na nowy park miejski, a łączny koszt wyniesie około 11 mln zł. W Parku Jordanowskim zaplanowano wiele obszarów zróżnicowanej zieleni, roślinności miododajnej czy tzw. ogrody deszczowe. Zagospodarowano już teren wokół Pomnika Ofiar Szybu Reden. Teraz główny ciężar inwestycyjny przeniósł się na teren dawnego boiska lekkoatletycznego. 📢 Na placu Radlińskich Olimpijczyków wre robota. Efekty przebudowy ocenią mieszkańcy. Ma być zielono i przyjaźnie dla ludzi ZDJĘCIA Nabiera tempa przebudowa placu Radlińskich Olimpijczyków. To centralny punkt miasta, przy którym znajduje się między innymi kryta pływalnia MOSiR-u. Zdemontowano już większość kostki brukowej, trwa przebudowa kanalizacji deszczowej oraz szereg innych prac. Jak będzie wyglądał pl. Radlińskich Olimpijczyków po modernizacji modernizacji?

📢 Już w sobotę czeka nas Reggae Festiwal w Wodzisławiu. To 20. odsłona kultowej imprezy. Zobaczcie, kto wystąpi na Stadionie Aleja Z0DJĘCIA To już w sobotę, 29 lipca odbędzie się 20. odsłona najgorętszego wydarzenia w regionie. Mowa oczywiście o Najcieplejszym Miejscu na Ziemi - Reggae Festiwalu w Wodzisławiu Śląskim. Przygotujcie się na ekscytujące koncerty i niezapomniane chwile spędzone wśród ludzi, dla których reggae to nie tylko muzyka, ale także sposób życia. Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Aleja (ulica Bogumińska 8). Start o godzinie 17:00. 📢 Wiemy, kiedy ponownie otworzy się Ośrodek Rekreacyjny Balaton w Wodzisławiu. Koniec modernizacji. Jakie atrakcje będą na otwarciu? ZDJĘCIA Na ten dzień czekaliśmy niemal rok! Dzięki 12,8 mln zł, jakie miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Polski Ład - Ośrodek Rekreacyjny Balaton został zmodernizowany, a teraz zaplanowano wielkie otwarcie tej inwestycji po zmianach. We wtorek, 15 sierpnia br. na terenie obiektu odbędzie się wydarzenie po brzegi wypełnione atrakcjami.

📢 300-lecie obrazu Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie. Obchody potrwają do września. Jakie będą jeszcze uroczystości jubileuszowe? ZDJĘCIA Pszowskie sanktuarium obchodzi 300-lecie obecności obrazu Matki Bożej Uśmiechniętej w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. XVIII-wieczny kościół z cudownym wizerunkiem Maryi oraz kalwaryjskie dróżki ze stacjami Drogi Krzyżowej to jedno z głównych górnośląskich miejsc pielgrzymkowych. Co roku sanktuarium odwiedzają tysiące pielgrzymów. We wrześniu 2023, odbędzie się trzydniowa kulminacja jubileuszowych obchodów. Jakie wiernych czekają uroczystości? 📢 Darmowe meble! Oferty z Jastrzębia, Wodzisławia, Rybnika, Raciborza, Żor. Sprawdź, co możesz dostać za 0zł! Te meble dostaniesz zupełnie ZA DARMO! Przeszukując internet znaleźć można mnóstwo ofert produktów, które odebrać można za darmo. Najczęściej są to meble, ubrania czy sprzęty AGD. Niektóre z nich są w bardzo dobrym stanie, podczas gdy inne wymagają naprawy lub czyszczenia. Warto czasem poprzeglądać darmowe ogłoszenia na OLX, da się tam znaleźć naprawdę super rzeczy!

📢 Wyniki matury 2023 w woj. śląskim! Oto lista powiatów, w których zdało najmniej uczniów 7 lipca tegoroczni uczniowie poznali swoje wyniki egzaminu dojrzałości. Ile procent zdało i może już myśleć o swoich wymarzonych kierunkach studiów? Sprawdź, zdawalność w poszczególnych powiatach i miastach na Górnym Śląsku. Gdzie sytuacja jest NAJGORSZA? 📢 Wioska rycerska zawitała do Wodzisławia. Klimat średniowiecza w okolicy Baszty. Co działo się tam w niedzielne popołudnie? ZDJĘCIA Średniowieczne obozowisko, strzelanie z łuku, przeciąganie liny, wyścigi drużyn w drewnianych nartach, walki na miecze, rzut kolczugę – to tylko część zabaw i pokazów, które zafundowali organizatorzy uczestnikom imprezy w Wodzisławiu Śląskim. W niedzielę (23 lipca), okolice Baszty Rycerskiej (Romantycznej) przeobraziły się w wioskę rycerską. W trakcie spotkania była zbiórka na rzecz 15-miesięcznej wodzisławianki Nicoli Zebrali, która przyszła na świat a chorym serduszkiem. Jedyną szansą na uratowanie jej życia jest operacja w klinice w Bostonie. Potrzeba 5 mln zł.

📢 TE miasta w woj. śląskim wyludniają się najszybciej! Poznaj TOP 10 miejscowości. Dlaczego ludzie z nich uciekają? Problem wyludniających się miast coraz bardziej dotyka województwo śląskie. Najbardziej narażona na masowe migracje mieszkańców jest środkowa część naszego regionu. Gdzie problem jest największy? W naszej galerii znajdziesz ranking najszybciej wyludniających się miast w Śląskiem. Dane użyte w tym zestawieniu pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2022 roku. 📢 Tego nie rób na balkonie - kara to nawet 1 500 zł! Jakich sytuacji należy unikać? Sprawdź! WAKACJE 2023. Za oknem niejednokrotnie ok. 30 st. C! Wreszcie można korzystać z balkonu... a jego otwarcie nie grozi wpuszczeniem do naszych mieszkań mroźnego powietrza czy smogu. Czego tak naprawdę, nie można na nim robić? Jakie obowiązują zakazy? Sprawdź za co grozi mandat!

📢 Koszmarny wypadek w Roszkowie na przejeździe kolejowym. Samochód wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg! Na miejscu LPR Koszmarny wypadek w Roszkowie na przejeździe kolejowym. Na jednym z przejazdów kolejowych doszło do fatalnego wypadku. Samochód, z nieznanych przyczyn, wjechał wprost pod rozpędzoną lokomotywę! Na miejscu tragedii pracują służby, a ruch pociągów jest mocno ograniczony. Konieczna była również interwencja LPR. 📢 Który dentysta jest NAJLEPSZY w Wodzisławiu Śląskim? Zobacz, gdzie warto leczyć zęby. Sprawdź Orły Stomatologii 2022 Który dentysta jest NAJLEPSZY w Wodzisławiu Śląskim? Orły Stomatologii 2022. Zobacz, którzy stomatolodzy z naszego miasta otrzymali nagrody w Plebiscycie Orły Stomatologii. Nagrodzeni są liderami w branży, aktywnie stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, co przekłada się na jakość usług i zadowolenie klienta. Kliknij w galerię i zobacz najlepszych dentystów w Wodzisławiu Śląskim!

📢 Protest przeciwko smrodowi. Mieszkańcy Wodzisławia Śl.-Wilchw nie chcą u siebie osadów pościekowych. Jakie mają ku temu argumenty? ZDJĘCIA W Wodzisławiu Śl.-Wilchwach śmierdzi. Przykry zapach dochodzi z terenu po hałdzie zlikwidowanej kopalni 1 Maja. Zdaniem mieszkańców, odór wydzielają odpady, zwożone z oczyszczalni ścieków prawdopodobnie w Pszczynie. Według starostwa powiatowego, na chwilę obecną nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, a źródłem „uciążliwych odorów, może być również inna niezidentyfikowana nielegalna działalność podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych, działających w tym obszarze.” Kontrola jednak trwa, a jej ostateczne wyniki zdecydują, czy starosta cofnie lub zawiesi firmie zezwolenie na przywóz wspomnianych odpadów albo zobliguje do wykonania czynności pokontrolnych. 📢 Tunel kolejowy w Rydułtowach ma już 166 lat! Dalej jeżdżą nim pociągi towarowe i osobowe. Poznajcie największe tajemnice obiektu ZDJĘCIA Tunel kolejowy w Rydułtowach to jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce. Powstał w połowie XIX wieku. Wykonawcą była niemiecka, prywatna firma Wilhelmsbahn. Połączenie miało służyć dostarczaniu węgla z kopalni w Rydułtowach do Raciborza i dalej w kierunku Kędzierzyna-Koźla. Niezbędna okazała się deniwelacja terenu. Jak podziemny tunel kolejowy wygląda dzisiaj i jaką pełni funkcję?

📢 Hałda Szarlota w Rydułtowach daje się we znaki mieszkańcom. Ludzie mają dość! Zobacz WIDEO Trwa kontrola wodzisławskiego starostwa na hałdzie Szarlota w Rydułtowach. Powodem są skargi mieszkańców na uciążliwości związane z zapyleniem, hałasem i nieprzyjemnym zapachem. Jak przyznają rydułtowianie, chmury drobinek unoszą się do powietrza, gdy pracujące na zwałowisku kruszarki wybierają materiał skalny, co wiąże się również z gaszeniem pożarów wewnątrz góry. Czy jest możliwość zaradzenia temu problemowi?

📢 Tragiczny wypadek na skrzyżowaniu w Wodzisławiu Śląskim. Nie żyje kierowca motocykla Na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej i Kubsza w Wodzisławiu Śląskim doszło do śmiertelnego wypadku. Wskutek zderzenia z samochodem osobowym zginął 50-letni motocyklista. Nie udało się go reanimować. Wkrótce zostanie rozpoczęte śledztwo, które będzie miało na celu wyjaśnienie okoliczności wypadku.

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...