Duże zmiany na Placu Radlińskich Olimpijczyków. Przebudowa idzie pełną parą. Zobaczcie, co już udało się tutaj zrobić ZDJĘCIA

Plac Radlińskich Olimpijczyków będzie podzielony na strefy

Projekt inwesty Plac Radlińskich Olimpijczyków zostanie podzielony na kilka stref. W części ogólnej znajdą się: ogólnodostępna toaleta, roślinność ozdobna oraz elementy małej architektury. Kolejna ze stref to będzie plac zabaw, oraz następna - to strefa urządzeń interaktywnych (wzdłuż głównego traktu komunikacyjnego). Będzie też część przeznaczona na lokalizację food trucków, oraz pozostawione zostanie wejście do budynku MOSiR.

Koniec z betonozą, będzie zielono