Przegląd prasy 29.03.2024 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko burmistrza Pszowa będzie walczyć tylko dwoje kandydatów, to pani i pan. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

POWIAT WODZISŁAWSKI. Sportowcy i działacze kultury. W Radlinie miała miejsce Gala Wręczenia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu oraz w Dziedzinie Kultury. W tym roku laury trafiły do 52 osób. - Gala, która łączy sportowców i ludzi kultury, podczas której możemy się przekonać, że w wyśmienitej kondycji są nie tylko sportowcy, ale i kultura powiatu wodzisławskiego. To co Was łączy, to m.in. dyscyplina i zaangażowanie, dążenie do doskonałości i promocja powiatu – mówił starosta wodzisławski Leszek Bizoń. Kto został uhonorowany?

POŁOMIA. Ze świętami Wielkanocy w należącym do gminy Mszana (w powiecie wodzisławskim) sołectwie Połomia jest ściśle związana tradycja wypiekania święcelników. To bardzo ważne wydarzenie w domach połomian, które ma miejsce zwykle w Wielki Piątek. Wypiekiem tradycyjnie zajmują się głownie panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Połomi, którym przewodzi niestrudzenie od lat Maria Trojan. Wytworzony przysmak trafia za darmo do zaprzyjaźnionych kół gospodyń i nie tylko. Jaki jest przepis na tę unikalną w skali Polski potrawę?