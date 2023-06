Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.06.2023

Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

Nie żyje Tadeusz Skatuła, wicestarosta powiatu wodzisławskiego. Samorządowiec uczestniczył dziś w Olimpiadzie Niepełnosprawnych. To w czasie tej imprezy nagle zasłabł, a późniejsze prób reanimacji nie przyniosły efektów. We wrześniu skończyłby 73 lata.

Prasówka 7.06 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia

Próba porwania dziewczynki w Radlinie? Dwaj mężczyźni w wieku ok. 20 i 40 lat mieli zaoferować wychodzącej z jednej ze szkół podstawowych dziewczynce podwózkę oraz czekoladę. Dziewczynka nie skorzystała z ich propozycji i uciekła. O wszystkim powiadomiła dorosłych. Wiele wskazuje na to, że mogła być to próba uprowadzenia. Sprawa trafiła na policję.