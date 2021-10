Przegląd prasy z września 2021 w Wodzisławiu Śląskim, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd września 2021 w Wodzisławiu Śląskim: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Taką emeryturę dostaniesz na rękę w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

To był fatalny dzień w historii małych Krostoszowic w gminie Godów. Dokładnie 28 września 1969 roku. To wtedy doszło do tragicznego wypadku w trakcie głębienia szybu VII KWK 1 Maja. Zginęło 3 górników, a 3 zostało rannych. Mija właśnie 52 rocznica tych dramatycznych wydarzeń.