Rewelacyjna passa siatkarek Zorzy Wodzisław. Wodzisławianki wygrały siedem z ośmiu spotkań. Powalczą o tytuł najlepszych na Śląsku

To był bardzo intensywny czas, ale obfitujący w doskonałą grę i sukces w postaci awansu do rywalizacji o mistrzostwo Śląska w kategorii młodziczek. I to od razu w mistrzowskiej grupie pretendentek do tego tytułu. Nastoletnie siatkarki Zorzy Wodzisław dzięki doskonałej postawie powalczą o tytuł najlepszej drużyny na Śląsku.

Wodzisławianki wszystko, co osiągnęły wywalczyły sobie na boisku. A droga do grupy mistrzowskiej wcale nie była prosta. Wiodła od rundy rozegranej w Bielsku-Białej, której stawką było "rozstawienie" w dalszych turniejach. W cieniu Beskidów, siatkarki Zorzy czuły się wręcz wyśmienicie. Dwukrotnie pokonały I oraz II zespół miejscowej Stali, pokonując rywalki kolejno 2:0 i 2:1 po tie-breaku.

Z Bielska-Białej wodzisławskie siatkarki przeniosły się do oddalonego o około 25 kilometrów Szczyrku, gdzie trwała dalsza rywalizacja. W Szczyrku młodziczki Zorzy starły się z UKS-em Centrum Pszczyną oraz JKS-em SMS-em Jastrzębie. Siatkarki z Wodzisławia nie pozostawiły złudzeń, pewnie wygrywając w każdej partii, nie dając sobie wyrwać ani jednego seta i odnosząc dwa okazałe zwycięstwa 2:0.