Marzec w Wodzisławiu Śląskim: Przegląd prasy z lutego 2024 w Wodzisławiu Śląskim, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd lutego 2024 w Wodzisławiu Śląskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Imprezowały w klubach na Śląsku i wyglądały NAJPIĘKNIEJ. Zobacz zdjęcia ze stycznia 2024, z wielu dyskotek Imprezowały w klubach na Śląsku i wyglądały NAJPIĘKNIEJ. To był bardzo imprezowy styczeń 2024 r. - wszak KARNAWAŁ! Działo się w klubach w woj. śląskim, przez które przewinęło się tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas styczniowych imprez. Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich. 📢 Tak wygląda wyremontowany oddział neonatologii w szpitalu w Wodzisławiu Śl. Nowo narodzone dzieci zyskały komfortowe i przyjazne warunki ZDROWIE. Zakończył się remont oddziału ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Oddziały zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących standardów i przepisów. Poprawiła się także jakość i komfort leczenia.

📢 Poznaj Firmy z Wodzisławia, które rozwijają się WSPANIALE i notują spore zyski! Jest tu Mitko, Faba... To wodzisławskie Diamenty Forbesa Lista firm z Wodzisławia Śląskiego, które rozwijają się NAJLEPIEJ. Redakcja „Forbes” już po raz szesnasty publikuje zestawienie diamentów, czyli najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Tegoroczna, rekordowo długa Diamentowa lista firm przekroczyła 29 tys. przedsiębiorstw! Poznajcie TOP15 najlepiej radzących sobie na rynku firm z Wodzisławia Śląskiego. Kto znalazł się na podium? Zobacz ZDJĘCIA i poznaj wyniki.

Prasówka marzec Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Wodzisławia Śląskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szokujące ustalenia dotyczące tragedii w Radlinie. Wojciech S. miał zadać ciosy siekierą i podpalić pokrzywdzonego RADLIN. Znane są wstrząsające szczegóły tragicznego pożaru, do którego we wtorek 20 lutego doszło w Radlinie. W pogorzelisku znaleziono częściowo spalone zwłoki 47-letniego Tomasza K. Wcześniej sprawca miał mu zadać ciosy siekierą, po czym oblał go łatwopalną cieszą i podpalił. Ogniem zajął się również budynek, w którym się znajdowali inni jego mieszkańcy. Podejrzany Wojciech S., usłyszał trzy prokuratorskie zarzuty. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

📢 Wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Policja szuka sprawcy czołowego zderzenia dwóch pojazdów Policja szuka sprawcy czołowego zderzenia dwóch pojazdów, do którego doszło w Wodzisławiu Śląskim na DW 933 w niedzielny poranek. Rzeczniczka komendy powiatowej policji poinformowała, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. 📢 Kontrowersyjny baner na proteście rolników w Gorzyczkach. Są wyjaśnienia organizatorów i policji We wtorek 20 lutego rolnicy w ramach protestu przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi i napływowi zboża "technicznego" z Ukrainy zablokowali setki dróg w całej Polsce. Niewiele jednak mówiło się o ich postulatach i możliwościach wyjścia z kryzysu, gdyż medialne przekazy zostały zdominowane przez flagę ZSRR i skandaliczny baner jednego z rolników na proteście w Gorzyczkach, który zwracał się do rosyjskiego dyktatora o zrobienie "porządku". Rolnicy stanowczo odcinają się od takiego przekazu i przepraszają za incydent. Wyjaśniamy kulisy tego wydarzenia z perspektywy rolników i policji, która usunęła flagę około godziny 15.00.

📢 Protesty rolników w regionie. Rolnicy zablokują dojazd do autostrady A1. "Nie dajmy zniszczyć rolnictwa i Polski" REGION. We wtorek 20 lutego, odbędą się kolejne protesty rolników, którzy sprzeciwiają się polityce Europejskiego Zielonego Ładu i zwiększonemu importowi produktów rolniczych zza wschodniej granicy. Rolnicy będą protestować między innymi w powiecie wodzisławskim, co może doprowadzić do utrudnień drogowych w okolicach węzła autostradowego A1 w Gorzyczkach. 📢 Będzie nowy budynek sądu w Wodzisławiu Śląskim? "Nowy sąd to dla nas mieszkańców lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości" REGION. Wiele wskazuje na to, że wkrótce Wodzisław Śląski wzbogaci się o nowy budynek sądu. Ten miałby zostać zlokalizowany na miejskiej działce w dzielnicy Jedłownik Szyb. - Ten pomysł pojawił się już wiele lat temu, jednak ostateczne decyzje należą i należały do wyższych organów - podkreśla w mediach społecznościowych Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego.

📢 „graMY dla Patryka” z Wodzisławia Śl. Licealista choruje na nowotwór złośliwy. Szkoła organizuje koncert charytatywny dla swojego ucznia W sobotę, 17 lutego w Wodzisławskim Centrum Kultury odbędzie się koncert charytatywny "graMY dla Patryka". Patryk jest uczniem Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, cierpi na nowotwór złośliwy,. Na pomagam.pl ruszyła także zbiórka na dalsze leczenie oraz implant dla chłopaka, który dzielnie walczy z chorobą.

📢 Grypa atakuje w Śląskiem! Już trzy osoby nie żyją, a chorują tysiące ludzi... W których miastach jest najgorzej? Grypa atakuje! W woj. śląskim w minionym tygodniu zmarły dwie osoby z powodu grypy! Publikujemy najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę tysiące ludzi! W styczniu były już trzy ofiary śmiertelne. Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Zobacz listę miast.

📢 Ścisk w pociągach Kolei Śląskich na trasie z Katowic w kierunku Bohumina. "Ścisk jest tak duży, że czasami dochodzi nawet do omdleń" REGION. Tłok i ścisk. O takich scenariuszach w pociągach Kolei Śląskich na liniach S7 i S71 mówią pasażerowie. Choć fakt, że oferta przewoźnika cieszy się dużym powodzeniem może być optymistyczna, to już podróż w zatłoczonych pociągach może być koszmarem. Codzienny dojazd do pracy czy szkoły, zamienia się w walkę o miejsce w pociągu.

