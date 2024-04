Przegląd prasy z tygodnia 7.04.2024. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.03 a 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Romeo i Julia to łabędzie z parku w Wodzisławiu Śl. Poznaliśmy historię tych pięknych ptaków. Co się zdarzyło w parku zamkowym? ZDJĘCIE”?

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Romeo i Julia to łabędzie z parku w Wodzisławiu Śl. Poznaliśmy historię tych pięknych ptaków. Co się zdarzyło w parku zamkowym? ZDJĘCIE Wodzisławskie łabędzie Romeo i Julia zupełnie nie boją się ludzi. Podpływają do brzegu i śmiało pozują do zdjęć. Są prawdziwą wizytówką miasta. Jak dowiedział się Dziennik Zachodni, Romeo miał wcześniej inną partnerkę. Kiedy odeszła do ptasiego raju, znalazł sobie inną łabędzicę. Teraz para stanowi dużą atrakcję wodzisławskiego Parku Zamkowego. Zobaczcie KONIECZNIE. 📢 Wiosna na Balatonie w Wodzisławiu Śl. Ciepła aura zachęciła ludzi do odwiedzin na terenie ośrodka. Jak odpoczywają wodzisławianie? ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI. Nadzwyczajnie ciepła pogoda, jak na początek wiosny, wyciągnęła z domów mieszkańców Wodzisławia i okolic. W sobotę 6 kwietnia, ośrodek rekreacyjny Balaton zaroił się od ludzi. Każda z osób wyrwała się z domu, by na swój sposób spędzić czas na łonie natury. Tak wypoczywają wodzisławianie.

📢 Festiwal fast foodów w Wodzisławiu Śląskim. Autorska kuchnia oraz inne specjały "rządzą" na rynku. Wydarzenie potrwa do niedzieli ZDJĘCIA WODZISŁAW ŚLĄSKI. Autorska kuchnia, specjały z całego świata i pyszne desery pod chmurką? Tak! Do niedzieli 7 kwietnia, na rynku w Wodzisławiu Śląskim, potrwa Food Fest! czyli zlot food trucków. Organizatorzy wydarzenia zapraszają do rodzinnego świętowania. Nie brakuje także dmuchańców dla najmłodszych. Co można zjeść na wodzisławskim festiwalu pyszności?

Tygodniowa prasówka 7.04.2024: 31.03-6.04.2024 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Okazja na kopno domu z ogrodem w woj. śląskim! Ceny już od ok. 70 tys. złotych! Zobacz oferty licytacji KWIECIEŃ 2024 W kwietniu 2024 r. dużo nieruchomości w woj. śląskim trafiło na licytacje komornicze! Mamy dla was 17 najciekawszych ofert. Znajdziecie tu zarówno budynki w niskich cenach do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 70 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

📢 Wyjątkowe koty do adopcji w Śląskiem - zobacz ZDJĘCIA. Te kociaki czekają na kochający dom Za nami Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Obchodzony jest 4 kwietnia każdego roku, ma na celu zwrócenie uwagi na ich cierpienia i potrzeby oraz promowanie adopcji zwierzaków ze schronisk. Bezdomność to dla nich nie tylko brak ciepłego schronienia, ale także niedostatek jedzenia, opieki weterynaryjnej i przede wszystkim miłości. W naszej galerii znajdziesz kotki ze schronisk w Bytomiu, Katowicach, Częstochowie, Bielsku, Sosnowcu i Jastrzębiu. Zobacz, jakie kociaki czekają na twoją pomoc! 📢 Czarujące pieski do adopcji w woj. śląskim. One czekają na nowy dom - zdjęcia. Za nami Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt 2024 Cudowne psiaki do adopcji w woj. śląskim. Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, obchodzony jest 4 kwietnia każdego roku, ma na celu zwrócenie uwagi na ich cierpienia i potrzeby oraz promowanie adopcji zwierzaków ze schronisk. Bezdomność to dla nich nie tylko brak ciepłego schronienia, ale także niedostatek jedzenia, opieki weterynaryjnej i przede wszystkim miłości. W naszej galerii znajdziesz pieski ze schronisk w Bytomiu, Katowicach, Częstochowie, Bielsku, Sosnowcu i Rybniku. Zobacz, jakie psiaki czekają na twoją pomoc!

📢 Atak epilepsji u kierującego autem w Lubomi. W pobliżu byli policjanci z Wodzisławia Śląskiego. Rozpoczęła się gorączkowa akcja ratunkowa Policjanci z wodzisławskiej drogówki patrolując ulicę Parkową w Lubomi zauważyli stojący na środku jezdni samochód. Za kierownicą siedział młody mężczyzna, z którym nie było żadnego kontaktu. Jak się okazało, 31-latek miał atak epilepsji, a drzwi były zamknięte od wewnątrz. Pomimo tego, mundurowi odratowali kierowcę.

📢 Ślubowanie kadetów na rynku w Rydułtowach. Przysięgali uczniowie z oddziału przygotowania wojskowego. Było bardzo uroczyście ZDJĘCIA RYDUŁTOWY. 30 uczniów klasy pierwszej Oddziału Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach ślubowało w czwartek (4 kwietnia) na głównym placu miasta. Uroczystość przebiegała z ceremoniałem wojskowym. Kadeci złożyli przysięgę i rozpoczęli swoją drogę do służby wojskowej. Uczniowie, którzy złożyli przysięgę, otrzymali z rąk starosty Leszka Bizonia naszywki na mundury.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim - nawet do 9. godzin! Oto LISTA miejsc i terminy [2 - 5 IV 2024] KOMUNIKAT. Od 2 do 5 kwietnia 2024 r. w woj. śląskim przeprowadzone zostaną czasowe wyłączenia dostaw prądu! Przerwy są planowane i wyniosą maksymalnie do 9. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin! 📢 Spór wokół drogi dojazdowej w Bełsznicy (powiat wodzisławski). Właścicielka gruntów wini gminę, w tle sąsiedzi. Kto ma rację? ZDJĘCIA Aurelia Kłonowska ma kawał ziemi w Bełsznicy (gmina Gorzyce, powiat wodzisławski), którą po długich perypetiach zdołała podzielić na działki budowlane. Zdaniem mieszkanki sołectwa, wszystkiemu winne są zaniedbania gminy, która nie potrafi zadbać o właściwy stan drogi dojazdowej do jej posesji. Ponieważ szlak jest za wąski, nie może budować na swojej parceli. Wójt Daniel Jakubczyk przekazuje, że sprawa jest skomplikowana, bo musi zważać na dobro wszystkich użytkowników drogi. Kto ma rację w tym sporze?

📢 Uwaga! Powiat wodzisławski wzbogaci się o nowe, ekologiczne autobusy. Starostwo pozyskało miliony na super nowoczesne pojazdy Tabor Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wzbogaci się o cztery nowe autobusy zero- i niskoemisyjne. Łączna wartość pojazdów wraz z dwoma mobilnymi stacjami do ładowania wynosi blisko 12 mln zł. Co ważne, koszt zakupu autobusów wraz z nabyciem i montażem infrastruktury do ich ładowania zostanie pokryty w 90 proc. ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

📢 Rozbudowa strefy saun na wodzisławskiej Mancie. To będzie duży obiekt z zadaszeniem, tarasem, jacuzzi, prysznicami. Zobacz WIZUALIZACJE WODZISŁAW ŚLASKI. Strefa saun w Krytej Pływalni „Manta” w dzielnicy Wilchwach to miejsce dla wszystkich spragnionych odpoczynku. Sauna daje idealne możliwości zrelaksowania organizmu, tak fizycznego, jak i psychicznego. Teraz ta wodzisławska strefa regeneracji ma zyskać nowe oblicze. MOSiR "CENTRUM" zlecił wykonanie projektu modernizacji tej przestrzeni. Jak wygląda nowa koncepcja?

📢 Porywisty wiatr nad woj. śląskim! Połamane drzewa, uszkodzone dachy, ludzie bez prądu... - ZDJĘCIA! Dziś też jest ostrzeżenie IMGW POGODA. To był tragiczny dzień w Polsce południowej! Huraganowy wiatr doprowadził do tragedii w Małopolsce - pić osób zginęło! W parku w Rabce-Zdroju konar przygniótł 6-latkę i dwie kobiety. W Zakopanem drzewo przygniotło 9-latka, a na zakopiańskiej Olczy runęło na auto kierowane przez kobietę. W woj. śląskim z powodu silnego wiatru na szczęście nikt nie ucierpiał, jednak straty są spore, a strażacy interweniowali ponad 200 razy. Dziś też obowiązuje ostrzeżenie IMGW! 📢 Wybory 2024. Oto kandydaci na prezydenta, burmistrzów, wójtów miast i gmin powiatu wodzisławskiego ZDJĘCIA Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. O stanowiska burmistrzów i wójtów dziewięciu miast i gmin powiatu wodzisławskiego powalczą w sumie 24 osoby, 20 panów i tylko cztery panie w wieku od 28 do 62 lat. W tym materiale prezentujemy wszystkich kandydatów.

📢 Romeo i Julia powróciły do Parku Zamkowego. To para łabędzi, które są ulubieńcami mieszkańców. Gdzie przezimowały te piękne ptaki? ZDJĘCIA Wodzisławskie łabędzie Romeo i Julia, symbol miasta i ulubieńcy mieszkańców, powróciły do Parku Zamkowego. Przypominamy, że zimę zwierzęta spędziły w gospodarstwie przy parafii św. Wawrzyńca w dzielnicy Wilchwy. Opiekę nad nimi sprawował proboszcz Stanisław Czempka, który prowadzi przy kościele mały zwierzyniec. Zobaczcie tę przepiękną parę ptaków.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.