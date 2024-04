Rozbudowa strefy saun na wodzisławskiej Mancie. To będzie duży obiekt z zadaszeniem, tarasem, jacuzzi, prysznicami. Zobacz WIZUALIZACJE

Nowe oblicze strefy saun na wodzisławskiej "Mancie”

Strefa saun na wodzisławskiej Krytej Pływalni "Manta" ma zyskać nowe oblicze. Nowa, przygotowana na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim koncepcja zagospodarowania terenu przynależącego do obiektu zakłada budowę dużej zewnętrznej sauny z przedsionkiem, zadaszeniem, tarasem, jacuzzi i prysznicami. Co ważne, ze stanowiska natrysków będzie można korzystać przy temperaturze -10 st. Celsjusza. To z pewnością bardzo dobra informacja dla wszystkich spragnionych odpoczynku.

Klimat sauny japońskiej

- Przypominamy, że strefa saun, która znajduje się na terenie Krytej Pływalni "Manta" została oficjalnie otwarta na początku 2017 roku. Wykonano wówczas taras drewniany z saunami beczkowymi, banią z piecem zewnętrznym na węgiel i stanowiskami natrysków zewnętrznych - informuje urząd miasta.

Wybudowano także ścianki z gazonów, wzdłuż zachodniej granicy działki oraz na fragmencie północnej. Prace objęły również wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej doprowadzającej wodę do nowo projektowanych urządzeń oraz wykonanie instalacji elektrycznych zasilania saun i oświetlenia tarasów.