Rozpoczęła się przebudowa szkoły w Krostoszowicach. Roboty idą pełną parą. Zobaczcie pierwsze efekty prac przy budowie przedszkola ZDJĘCIA

Jak przypomina, dotychczasowe oddziały przedszkolne w Krostoszowicach działają w szkole, która potrzebuje zajmowane sale na realizację swoich zadań dydaktycznych. Poza tym nie przystają one do obecnych standardów, choćby związanych z wymaganiami przeciwpożarowymi.

- Choć koszty modernizacji takich obiektów są ogromne, to robimy wszystko co w naszej mocy, by im sprostać, również poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że środki przeznaczone na poprawę szans edukacyjnych młodego pokolenia, to dobrze zainwestowane pieniądze - dodaje Mariusz Adamczyk.