Szok w Wodzisławiu Śląskim. Podczas kłótni jeden z mężczyzn uderzył nożem w klatkę piersiową 19-latka. Chłopak zmarł pomimo prób reanimacji

Dramaty z użyciem nowa w powiecie wodzisławskim

Dramatyczne zdarzenia z użyciem noża wcale nie są rzadkie. Przypomnijmy, że 24 września zeszłego roku, na osiedlu XXX-lecia, 12-letni nożownik z Wodzisławia zaatakował dwóch kolegów, jeden cudem przeżył. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ustalenia śledczych były szokujące. Poszło o dziewczynę. Chłopak, wcześniej nie sprawiał problemów wychowawczych. 17-latek przeszedł poważną operację w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Mniej ranny 15-latek trafił do szpitala w Rybniku. A poszło o dziewczynę.

- W istocie incydent rozpoczął się od utarczki słownej między dwiema grupami nastolatków - podkreślał sędzia Paweł Stępień, wiceprezes Sądu Okręgowego w Rybniku.

Z kolei w marcu 2021 roku, również w Wodzisławiu 32-latek zaatakował nożem byłą partnerkę, bo nie chciała do niego wrócić! Wszystkiemu przyglądało się 1,5 roczne dziecko. Do dramatycznych scen doszło w samochodzie przy ulicy Wałowej w centrum miasta. 32-letni mieszkaniec Zabrza zwabił do auta 25-letnią kobietę pod pretekstem zobaczenia się z dzieckiem. Po ataku uciekł, ale długo nie cieszy się z wolności. Trafił do tymczasowego aresztu.