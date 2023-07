Tunel kolejowy w Rydułtowach ma już 166 lat! Dalej jeżdżą nim pociągi towarowe i osobowe. Poznajcie największe tajemnice obiektu ZDJĘCIA

- Projekt wzmocnionego przedmurza zlecono przedsiębiorstwu z Mysłowic. Powstała konstrukcja zamknięta, której wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Rybniku. W 1998 roku, oddano do użytku tunel z trakcją elektryczną, jednym torem oraz systemem wyprowadzania wody na zewnątrz, i tę funkcję pełni do dziś – podkreśla Jerzy Majer.

Tunel kolejowy można było zwiedzać

Podczas remontu tunel był wyłączony z ruchu kolejowego.

- W związku z tym zwróciliśmy się do ówczesnej dyrekcji PKP w Raciborzu i Katowicach o udostępnienie go do zwiedzania. Przez pewien czas, wycieczki zwiedzały tunel od wlotu do wylotu – przypomina działać TMR.