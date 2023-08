Turniej piłkarski seniorów o puchar wójta Godowa. W finale Gołkowice pokonały Skrzyszów. Jak wyglądała rywalizacja na boisku? ZDJĘCIA

- Gratuluję zwycięzcom wygranej, a wszystkim drużynom udziału w tak intensywnym turnieju. Dziękuję również za organizację Gminnej Radzie Sportu i przede wszystkim Polonii Łaziska, która wzięła na siebie ciężar bycia gospodarzem turnieju - powiedział zastępca wójta Godowa Tomasz Kasperuk, który wspólnie z prezesem drużyny gospodarzy Sewerynem Grodzkim wręczył zwycięzcom puchar.

Gminny Turniej Piłki Nożnej seniorów ma w tej gminie długą tradycję. W ostatnich kilku latach z powodu pandemii nie był rozgrywany, a zamiast niego drużyny seniorskie z gminy rywalizowały w gminnej lidze, która grała w przerwie między meczami ligowymi.

W tym roku powrócono do starej, jednodniowej rywalizacji. Do Łazisk przyjechały wszystkie drużyny seniorskie z terenu gminy. Najpierw rozegrano spotkania grupowe, później półfinały oraz finały. W tym roku uczestników podzielono na dwie grupy. Losowanie, które odbyło się przed turniejem w urzędzie gminy wyłoniło drużyny grupy A i B. W tej pierwszej o wejście do półfinałów rywalizowały: Gwiazda Skrzyszów, Poltent Inter Krostoszowice i Polonia Łaziska. W grupie B były to: KS 27 Gołkowice, LKS Skrbeńsko i Olza Godów. Ostatecznie w półfinałach zameldowały się Gwiazda Skrzyszów i Poltent Inter Krostoszowice oraz KS 27 Gołkowice i LKS Skrbeńsko.