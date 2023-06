W Radlinie walczą z betonozą. Na Placu Radlińskich Olimpijczyków będzie więcej zieleni, a kostkę wykorzystają mieszkańcy

W Radlinie (pow. wodzisławski) walczą z wszechobecną betonozą. Na centralnym placu w mieście - Placu Radlińskich Olimpijczyków - rozpoczął się demontaż kostki brukowej. Wkrótce będzie tam zielono, przyjemnie i milej dla oka.

W Radlinie walczą z betonozą. Właśnie rozpoczęła się rewitalizacja centralnego placu w mieście. Zamiast kostki, pojawi się więcej zieleni parkowej i to zarówno nowych drzew jak i krzewów. - Pojawią się urządzenia służące do zabawy i rekreacji, a także zupełnie nowe punkty jak olimpijska ławka, czy brama z sercem. Wszystko po to, aby przebywanie na pl. Radlińskich Olimpijczyków było przyjazne i przyjemne - zapewniają w radlińskim Urzędzie Miasta. Projektowane zmiany zakładają przebudowę obecnego centralnego placu na miejsce bardziej zielone, przyjazne dla mieszkańców, w tym dzieci, z placami zabaw i urządzeniami interaktywnymi. Zachowana zostanie również mała część na organizację mniejszych imprez jak np. zloty food trucków (większe imprezy zostaną docelowo przeniesione do powstającego Parku Jordanowskiego). Na placu pojawić mają się liczne nasadzenia zieleni m.in. lipy drobnolistne, przetacznik kłosowy, turzyca morrowa, hortensja bukietowa, rozplenica japońska, itp.

Założenia inwestycji są takie, że teren Placu Radlińskich Olimpijczyków podzielony zostanie na kilka stref. W strefie ogólnej znajdą się: ogólnodostępna toaleta, roślinność ozdobna oraz elementy małej architektury. Kolejna ze stref to będzie plac zabaw, oraz następna - to strefa urządzeń interaktywnych (wzdłuż głównego traktu komunikacyjnego). Będzie też część przeznaczona na lokalizację food trucków, oraz pozostawione zostanie wejście do budynku MOSiR. - Oprócz kwestii samych zmian na placu, zaplanowano poważne zmiany pod placem. Chodzi o system zbierania deszczówki do podlewania roślin. Zaprojektowano 3 zbiorniki: dwa do gromadzenia wody oraz jeden zbiornik przelewowy - informują urzędnicy. Zmiany na placu to część większego projektu pod nazwą "Dobry klimat dla Radlina". To już drugi etap projektu. W pierwszym, rozpoczęto budowę Parku Jordanowskiego. Drugi polega na zmianach na pl. Radlińskich Olimpijczyków i budowie nowej drogi rowerowej zielonymi terenami od ul. kard. Kominka do ul. Kostki-Napierskiego. Na te zadania (plac i droga rowerowa) miasto pozyskało 4 950 000,00 zł dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na realizację inwestycji wykonawca ma 15 miesięcy. Planowe zakończenie inwestycji to sierpień 2024.

Co warto podkreślić w ramach walki z betonozą urzędnicy z Radlina zdecydowali się między innymi na zmniejszenie powierzchni bruku. Kostka jest demontowana, a ta która nie przyda się służbom miejskim do utwardzenia np. chodników, zostanie rozdysponowana wśród mieszkańców. Ci mogli w ostatnich tygodniach zgłaszać się do miejskich służb, jeśli chcieli na przykład kostką z miejskiego placu ułożyć sobie chodnik czy podstawę pod wiatę do grillowania.

