Przegląd prasy z tygodnia 21.05.2023. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Prawdziwe tłumy przyszły na Piknik Bezpieczeństwa w Radlinie. Symulator wypadku drogowego, wyciąganie zakleszczonego z samochodu człowieka, pokaz sprzętu ratowniczego, dronów policyjnych, radiowozów, wozów strażackich – to tylko niektóre atrakcje piątkowego (19 maja) wydarzenia. Imprezę zorganizowano w samym centrum miasta, na Placu Radlińskich Olimpijczyków.

Miasto Radlin otrzymało rekordowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 9 milionów na nowy park miejski, a łączny koszt wyniesie około 11 mln zł. W nowym Parku Jordanowskim zaplanowano wiele obszarów zróżnicowanej zieleni, roślinności miododajnej, stref szczególnie wrażliwych przyrodniczo, jak chociażby dziką łąkę, czy tzw. ogrody deszczowe. Zagospodarowywany jest teren wokół Pomnik Ofiar Szybu Reden, do którego podczas II wojny światowej Niemcy wrzucali żywych ludzi.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim uhonorowane Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Medal przyznawany jest osobom lub instytucjom, które swoją działalnością przyczyniły się do kulturalnego rozwoju województwa. Odznakę z wizerunkiem Orła Piastów Górnośląskich odbierze dyrektor muzeum Sławomir Kulpa, w piątek 23 czerwca.

Pszowianie z pewnością zasługują na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Bo to, co obecnie znajduje się przy ulicy Traugutta trudno nazwać PSZOK-iem. Władze Pszowa dostrzegają problem i pozyskały w NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki około 1,6 mln zł. Miasto dołoży 300 tys. zł. Jest projekt, a cała inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku.

Starosta Leszek Bizoń w imieniu Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego apeluje do ministrów finansów oraz edukacji i nauki o zabezpieczenie środków na należyte finansowanie zadań oświatowych. Samorządowcy z powiatu mówią o dramatycznej sytuacji. Wskazują, że od września naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpocznie 30 procent więcej uczniów, a dochody powiatów wskutek działań rządu spadły o 20 procent. W budżetach samorządów brak jest nie tylko pieniędzy na ustawowe podwyżki dla nauczycieli, ale przede wszystkim na zwiększoną liczbę klas w szkołach ponadpodstawowych.

Policjanci z Wodzisławia Śląskiego poszukują zaginionego Stefana Dudzica (Dudzic). Mężczyzna w dniu 13 maja 2023 roku wieczorem oddalił się pieszo z miejsca zamieszkania. Do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Koszmarny wypadek na ulicy Rybnickiej w Wodzisławiu Śląskim, doszło tam do zderzenia czołowego dwóch pojazdów. Kierujący fordem i pasażer opla z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Policjanci wstępnie ustalili, że 47-letni sprawca, mieszkaniec Wodzisławia zasnął za kierownicą. Stróże prawa apelują o ostrożność za kierownicą.

Państwowa Straż Pożarna w Wodzisławiu Śląskim wspólnie ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach zaprosiła wszystkich sympatyków pożarnictwa na "Dzień otwartej strażnicy". Spotkanie zorganizowano we wtorek (16 maja), na terenie komendy przy ul. Pszowskiej. Dla odwiedzających przygotowano liczne atrakcje i pokazy. Można było też zwiedzić budynek jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Dzielnicowi policji w Pszowie rozpoznali i zatrzymali sprawcę kradzieży piwa. Mężczyzna legitymował się nieswoim dowodem osobistym, jednak mundurowi szybko ustalili jego prawdziwe dane. Okazało się, że nie chciał podać prawdziwych danych, ponieważ był poszukiwany listem gończym. Miał bowiem odbyć dwie zaległe kary więzienia

To było naprawdę wielkie grillowanie. W sobotę, 13 maja na wodzisławskim rynku unosił się zapach smażonych na rusztach mięs - przygotowanych pod okiem fachowców. To wszystko za sprawą 4. Wspólnego Grillowania z ZPM Tomaszny. Jedną z gwiazd wydarzenia był Aleksander Zniszczoł, który opowiedział o swojej pasji do steków a skokach narciarskich. Podczas imprezy była zbiórka na rzecz chorej na serce 15-letniej Ani z Rybnika.