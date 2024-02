Wodzisław Śl. walczy o czystsze powietrze. Jest już coraz lepiej. Niemniej wciąż jest wiele do zrobienia. Jaki jest obecnie stan powietrza?

Istotną kwestią w walce z niską emisją jest Program Ochrony Powietrza, przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z 22 czerwca 2020 roku, aktualizowany uchwałą z 20 listopada 2023 r. Jest obowiązującym dokumentem dla wszystkich gmin i na każdą gminę nakłada bardzo konkretne, dość restrykcyjne wymagania w zakresie redukcji emisji. Działania naprawcze wyznaczone do realizacji to przede wszystkim: ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związane z ochroną powietrza, prowadzenie kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz zakazu spalania odpadów.

- Stan powietrza w naszym mieście się poprawia. To efekt naszych wspólnych działań, działań miasta i wodzisławian. Czyste powietrze to jeden z naszych priorytetów. Tym bardziej cieszę się, że to zadanie jest realizowane tak skutecznie - mówi prezydent miasta, Mieczysław Kieca.

W przygotowanym przez Wydział Ochrony Środowiska zestawieniu udzielonych w mieście w latach 2014-2023 dofinansowań znalazły się dofinansowania z budżetu dla mieszkańców i przedsiębiorców, program wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE (WFOŚiGW), Program ograniczenia emisji „Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2023” (WFOŚiGW), Program "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Liczba zmodernizowanych dzięki dofinansowaniom wodzisławskich kotłowni to w sumie 2366, a łączna kwota dotacji udzielonych mieszkańcom i przedsiębiorcom to 15 823 823,48 zł.

Miasto jako lider Projektu w 2023 roku złożyło wniosek aplikacyjny do projektu grantowego związanego z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii wśród właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Wodzisławia Śląskiego, Nodowa, Norzyc, Marklowic i Mszany w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działania 10.6 rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty parasolowe i grantowe, w naborze nr.: FESL.10.06-IZ.01-010/23. W ramach całego Projektu zaplanowano montaż 404 instalacji OZE w 257 obiektach, w których zastosowane będą łącznie co najmniej dwa różne współpracujące ze sobą urządzenia (instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła lub magazyn energii). Dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego we wniosku aplikacyjnym przewidziano 55 zestawów. Całkowity koszt projektu grantowego dla wszystkich gmin biorących w nim udział ma wynieść 20 130 141,43 zł. Dla naszego miasta wnioskowana kwota wynosi 4 258 534,42 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego realizacja programu nastąpi w latach 2024-2026.

Pod koniec minionego roku złożyliśmy również wniosek do Programu "Ciepłe Mieszkanie", którego celem jest wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy). W ramach programu wystąpiliśmy z wnioskiem o realizację 21 przedsięwzięć na kwotę 1 229 400 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku realizacja programu zakładana jest na lata 2024-2025.

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"

W naszym mieście prężnie działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach. Punkt zlokalizowany jest w Centrum Aktywności Społecznej (ul. Styczyńskiego 2), czynny jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7:30-15:00 oraz w czwartki w godzinach 7:30-17:00. Mieszkańcy uzyskują w nim wszelkie informacje na temat zasad Programu oraz możliwości uzyskania wsparcia z innych źródeł, w tym o dotacjach udzielanych w ramach miejskiego programu ograniczenia niskiej emisji. W 2023 roku za pośrednictwem Punktu do Wojewódzkiego Funduszu złożono ponad 260 wniosków o dotację oraz wypełniono ok. 350 wniosków o płatność.

Programy dotacyjne

Ponadto w 2023 roku mieszkańcy mogli wnioskować o dofinansowanie z trzech programów: "Czyste Powietrze", "Mój Prąd", "Moje Ciepło". Ten pierwszy, w minionym roku przewidywał trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy oraz odpowiednio do poziomu maksymalne kwoty dofinansowania wynosiły 66 000 zł, 99 000 zł oraz 135 000 zł. Z kolei Program "Mój Prąd", realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zakłada dotację do mikroinstalacji fotowoltaicznej do 6 000 zł, magazynów energii i magazynów ciepła oraz systemów EMS/HEMS (tj. systemów zarządzania energią). Maksymalna wysokość dotacji w przypadku wyboru kilku opcji to 31 000 zł. W grudniu 2023 roku zamknięto nabór wniosków, jednak zapowiedziano szybkie uruchomienie nowej wersji naboru – Mój Prąd 6.0. W ubiegłym roku kontynuowano Program Moje Ciepło, który przewiduje dotację do zakupu i montażu pompy ciepła do potrzeb centralnego ogrzewania dla nowobudowanych domów. Dotacja możliwa do uzyskania to od 7 000 zł w przypadku pompy powietrznej oraz do 21 000 zł w odniesieniu do pompy gruntowej.

Zwolnienia podatkowe

Dodatkowo, niezależnie od programów dotacyjnych w mieście realizowane były dwie uchwały stanowiące instrument zachęcający do prowadzenia przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków. Mowa, po pierwsze, o uchwale w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których przeprowadzono termomodernizację oraz związanych z nimi gruntów (wysokość zwolnienia podatkowego to roczna wysokość podatku od nieruchomości z budynku mieszkalnego podlegającego termomodernizacji, a także gruntu związanego z tym budynkiem pomnożona przez okres obowiązywania zwolnienia tzn. 5 lat, z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie może przekroczyć kwoty nakładów poniesionych na termomodernizację budynku, pomniejszonej o uzyskane ze środków publicznych dofinansowanie do termomodernizacji. Po drugie, o uchwale w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła (1026 nieruchomości korzystało ze zwolnienia na kwotę 136 806 zł).