Wodzisław udostępnił salę sportową uchodźcom z Ukrainy. W sieci zawrzało. Rodzice dzieci trenujących judo i radni zaatakowali prezydenta

Poirytowani rodzice o "wsparcie" poprosili wodzisławskich radnych i społeczników, którzy... jak się okazuje podzielili ich pogląd na tę sprawę. Najwięcej zastrzeżeń do prezydenta mieli radni z ugrupowań opozycyjnych. Wśród ich opinii pojawiły się głosy, że głowa miasta zadecydowała o tym samodzielnie.

- To jednoosobowa decyzja Pana Prezydenta, której z nami nie konsultował. Po prostu ją podjął. Na pewno nie pozwolimy na to, by Akademia Sportowa Top Team została bez sali do trenowania - zapewnił jedną ze zbulwersowanych mieszkanek, radny Mariusz Blazy.