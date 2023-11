Wodzisławski Ekobazar na rynku ze zdrową żywnością i rękodziełem. To produkty z drewnianych domków. Czy będą otwarte również zimą? ZDJĘCIA

Wodzisławianie zwracają coraz większa uwagę na to, co, kiedy i ile jeść, by zachować dobre zdrowie. Dlatego miłośnicy zdrowego stylu życia chętnie przychodzą na rynek i nabywają zdrowe produkty na Wodzisławskim Ekobazarze. Miasto zaprasza wszystkich zainteresowanych - sprzedających i kupujących na Wodzisławski Ekobazar.

Ireneusz Stajer