W Wodzisławiu wkrótce stanie kolejna diorama ze skrzatami. To będzie wyjątkowe dzieło. Gdzie pojawi się najnowsza instalacja? ZDJĘCIA

Mateusz Jamioła z wodzisławskiego ratusza mówi, że w zasadzie lokalizacja najnowszej dioramy została ujawniona właśnie podczas Nocy Świętojańskiej

- Nasz artysta Rafał Wolny z Małego Drewnianego Domku miał performance. Każdy mógł dołożyć swoją cegiełkę do budowy nowej instalacji. Mimo wszystko, nie zdradzę w szczegółach co to jest – uśmiecha się pan Mateusz.