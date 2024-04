Wybory 2024. Wyniki z Godowa, Gorzyc, Lubomi, Marklowic, Mszany. Kto zdobył mandat radnego w tych gminach? Ireneusz Stajer

Wybory samorządowe w gminach powiatu wodzisławskiego, kto został radnym?

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą jasno wynika, kto uzyskał największe poparcie wyborców do rad gmin wiejskich w powiecie wodzisławskim. Zobacz, kto otrzymał mandat do rady gminy w: Godowie, Gorzycach, Lubomi, Marklowicach, Mszanie. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych do rad gmin.