78 lat od potwornej zbrodni w Radlinie. Gestapowcy wrzucali do szybu Reden żywych ludzi. Po wojnie odnaleziono siedem ciał ZDJĘCIA

Pamięć o ofiarach Redena żyje

Oni zginęli w czeluściach szybu Reden

- Do pozostałych ciał nie można było dotrzeć, bowiem wpłynęły do chodników zalanych wodą jak i szybu – wskazuje Eryk Holona.

Krzyż z koroną z drutu kolczastego

Pomnik Ofiar Szybu Reden

Jak podkreśla, obecny pomnik jest już czwartą formą upamiętnienia ofiar szybu Reden. Został odsłonięty 18 lipca 1974 roku, co potwierdzają daty na frontowej ściance cokołu - 1939, 1945 i 1974. Pomnik zbudowano według projektu znanego rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego pochodzącego z Radlina, obecnie mieszkańca Katowic–Piotrowic. Był to pomnik Walki i Zwycięstwa.

Pierwsza Msza św. na Rydynie

Zatrzymani w dzień znikali w nocy

Warto przypomnieć tło historyczne tragedii sprzed 78 lat.

- Pod koniec stycznia 1945 roku natarcie Armii Czerwonej zatrzymało się na dwa miesiące pod Rybnikiem. Powiatowe gestapo przeniosło się z Rybnika do radlińskiego ratusza, w którego piwnicach była cela więzienna. Pracujące w budynku sprzątaczki w wielkiej tajemnicy informowały, że zatrzymani w dzień znikają w nocy – opisuje badacz dziejów Radlina.

Autor sam był świadkiem rozmowy sąsiada Johana Koniecznego, który przyszedł ostrzec jego ojca, by idąc na nocną zmianę do pracy omijał teren byłej szybu Reden, bo do niego wrzucają ludzi… Konieczny miał być przypadkowym świadkiem takiej akcji gestapo, kiedy wieczorem wracał od krewnych. Uratowało go to, że biegle mówił po niemiecku. Wieczorami dochodziły od strony szybu dziwne krzyki, czasem strzały z rewolweru.