Coraz lepszy stan 17-latki, która przeżyła tragiczny wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Nastolatka wybudziła się już ze śpiączki

Poprawia się stan 17-latki, która przeżyła tragiczny wypadek w Wodzisławiu Śląskim

Stabilizuje się stan 17-letniej dziewczyny, która przeżyła tragiczny w skutkach wypadek, do którego doszło w sobotę 13 stycznia. W wypadku zginęły trzy osoby. Dwie trafiły do szpitala.

- 17-latka ciężko ranna w wypadku samochodowym w Wodzisławiu Śl. została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Przed dziewczyną jeszcze długie leczenie i rehabilitacja, ale wygląda na to, że nasi medycy wygrali walkę o jej życie - poinformowało w środę 17 stycznia Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach.

Śmiertelny wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Zginęły trzy osoby

Do wypadku doszło w sobotę 13 stycznia, około godziny 20:30. Na skrzyżowaniu ulicy Młodzieżowej z Paderewskiego zderzyły się dwa samochody - audi i peugeot.

Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący samochodem peugeot skręcając z ulicy Młodzieżowej w Paderewskiego nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu osobowym audi jadącemu ulicą Młodzieżową, doprowadzając do zderzenia czołowego.

W miejscu zdarzenia do godziny 2:00 w nocy trwały czynności pod nadzorem prokuratora. Drogi w rejonie skrzyżowania na którym doszło do wypadku były zablokowane do czasu zakończenia czynności. Zdaniem śledczych, ofiary wypadku poruszały się ze znaczną prędkością.