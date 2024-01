Nagranie z tragicznego wypadku w Wodzisławiu Śląskim. Kto jest winny? W wypadku zginęły trzy osoby, dwie wciąż walczą o życie

Jest nagranie z tragicznego wypadku w Zawadzie

Do sieci wyciekło nagranie z tragicznego w skutkach wypadku, do którego w sobotę 13 stycznia doszło w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego - Zawada. Na nagraniu, które publikujemy ku przestrodze widać moment wypadku, w ujęciu z dwóch kamer. Zauważyć można, że gdy jadący peugeotem chce skręcić w lewo, z naprzeciwka, z dużą prędkością nadjeżdża inny pojazd.

Tragiczny wypadek w Zawadzie

Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący samochodem peugeot skręcając z ulicy Młodzieżowej w Paderewskiego nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu osobowym audi jadącemu ulicą Młodzieżową, doprowadzając do zderzenia czołowego.

Do wypadku doszło w sobotę 13 stycznia, około godziny 20:30. Na skrzyżowaniu ulicy Młodzieżowej z Paderewskiego zderzyły się dwa samochody - audi i peugeot.

W miejscu zdarzenia do godziny 2:00 w nocy trwały czynności pod nadzorem prokuratora. Drogi w rejonie skrzyżowania na którym doszło do wypadku były zablokowane do czasu zakończenia czynności.