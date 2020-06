Coraz więcej rodziców z Wodzisławia Śl. nie chce szczepić dzieci

- Tendencja jest wzrostowa. Jest coraz więcej rodziców tzw. antyszczepionkowców, którzy nie zgadzają się na obowiązkowe szczepienia. Nie jest to jeszcze duża liczba dzieci, ale ciągle ona rośnie. Tak jest w całym powiecie, w mieście Jastrzębiu i Wodzisławiu Śl. Piszemy wnioski do wojewody, w dwóch przypadkach nałożył mandat, ale mały to ma wpływ na to, żeby rodzice szczepili dzieci - mówiła na ostatniej sesji wodzisławskiej rady miasta Beata Brawańska, kierownik sekcji higieny PSSE w Wodzisławiu Śl.

Każdego kolejnego roku przybywa liczba nieszczepionych dzieci. Tak wynika z corocznego raportu PSSE w Wodzisławiu Śl. W 2019 roku na terenie Wodzisławia Śl. rodzice nie posłali do tego zabiegu 140 maluchów. To o 10 więcej niż w 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że ta liczba będzie rosnąć.

Co ważne, w 2019 roku do sanepidu zgłoszono tylko pięć przypadków dzieci, które po szczepieniu zdaniem rodziców i lekarzy miały niepokojące objawy. Jak słyszymy w PSSE w Wodzisławiu Śl., to bardzo mała liczba. Cztery to łagodne, a jeden poważny. Z łagodnych dotyczyło to gorączki, mocnego obrzęku ręki.

Jeden poważny odczyn poszczepienny został zgłoszony, ale dwa lata po zabiegu. Wyszedł na jaw w poradni POZ. Z przeprowadzonego przez lekarza wywiadu z matką dziecka okazało się, że pacjent trzy tygodnie po szczepieniu trafił na oddział pediatryczny. Powodem był nagły wzrost masy ciała, dyskretny obrzęk powiek.

- Do końca nie wiemy czy to było poszczepienne, czy dziecko na coś zachorowało. Lekarz tak to zakwalifikował, zgłosił i dlatego taka informacja u nas jest - dodała Brawańska.