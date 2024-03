Przegląd tygodnia z 10.03.2024 w Wodzisławiu Śląskim. Najważniejsze wydarzenia od 3.03 do 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Naga kobieta na cmentarzu, przy paczkomacie...! Rzecz o nieobyczajnych zachowaniach na Śląsku i nie tylko”?

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Naga kobieta na cmentarzu, przy paczkomacie...! Rzecz o nieobyczajnych zachowaniach na Śląsku i nie tylko Naga kobieta przy pozowała przy paczkomacie! Ta sytuacja oburzyła mieszkańców. Kilka dni temu naga kobieta postanowiła zrobić sobie sesję zdjęciową w środku miasta. Nie zwracała uwagi, że wokół jest pełno pasażerów i pracowników okolicznych biurowców. Kobieta całkowicie rozebrana pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej i przy paczkomacie... 📢 Komornik sprzedaje auta w woj. śląskim! Ceny już od 750 zł. Na LIŚCIE Audi A6 Quattro, Suzuki Jimny, Hyudnai IX35... - oferty MARZEC 2024 Komornik sprzedaje auta w woj. śląskim! Na marcowych licytacjach pojawiło się wyjątkowo sporo interesujących samochodów. Do kupienia po okazyjnej cenie są m.in.Audi A6 Quattro, Suzuki Jimny, Hyudnai IX35.. Są też te sporo tańsze jak Skoda Octavia czy Opel Astra. Prezentujemy w galerii zdjęciowej 21. najciekawszych ofert z marca i kwietnia 2024 r. Sprawdź te licytacje - ceny zaczynają się od 750 zł. i są ZAWSZE poniżej tych rynkowych!

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kobietach. "Masz 5 min, żeby zgadnąć za co się obraziłam. Gra rozpoczęta" Najśmieszniejsze MEMY o kobietach. Za nami Dzień Kobiet. To doskonała okazja by docenić najważniejsze dla nas osoby. Nie tylko mężczyźni obdarowują swoje żony, matki i córki. Również kobiety w tym dniu kupują kwiaty i drobne prezenty dla innych kobiet. Z okazji tego święta wszystkim Panią życzymy Wszystkiego Najlepszego i zapraszamy na najlepsze memy o kobietach. Bierzcie je z przymrużeniem oka.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Działania obrońców zwierząt w Radlinie. Policja nie ujawniła jednak nieprawidłowości. O przyszłości psa zdecyduje lekarz weterynarii ZDJĘCIA RADLIN. Obrońcy zwierząt z Pet Patrolu Rybnik pojechali do Radlina. - Dzisiejsza (7 marca) interwencja skończyła się absurdalnie, bo nie można inaczej nazwać tego, co się wydarzyło... To szczenię zamknięte w niby kojcu, z niby budą oraz niby jedzeniem. Czy to są odpowiednie warunki dla psa? - informuje stowarzyszenie. Policjanci odmówili odebrania właścicielom pieska. Dlaczego?

📢 Wodzisław Śląski: Te szkoły podstawowe są NAJLEPSZE w mieście. Sprawdź LISTĘ 12 wodzisławskich podstawówek z najlepszymi wynikami! RANKING W Wodzisławiu Śląskim te podstawówki są NAJLEPSZE. Portal WaszaEdukacja.pl, jak co roku, opublikował ranking szkół podstawowych 14 placówek z Wodzisławia Śląskim znalazło się wśród ponad 10 tysięcy podstawówek z całego kraju. Najlepsza wodzisławska szkoła podstawowa znajduje się na 1909 miejscu ogólnokrajowego zestawienia. Zobaczcie, które szkoły w mieście wypadły najlepiej! 📢 Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śl. będzie rozbudowany. Na Trzech Wzgórzach powstanie m.in. tor rowerowy slopstyle. Poznaj szczegóły WODZISŁAW ŚLĄSKI. Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" to centrum wypoczynkowo-rekreacyjne, które cieszy się ogromną popularnością wśród lokalnej społeczności. Miasto podejmuje szereg działań, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce. W tym roku zostanie m.in. przeniesiony wybieg dla psów w lepsze dla czworonogów miejsce, opracowany projekt modernizacji amfiteatru, wykonany tor rowerowy typu slopstyle, wymieniona nawierzchnia boiska do gier różnych, rozpoczęta budowa przyłącza pod lodowisko. Jakich zmian możemy spodziewać się jeszcze w 2024 roku?

📢 Centrum przesiadkowe w Rydułtowach nabiera kształtu. Teren zagospodarowany, pora na budynek z poczekalnią. Podsumowanie projektu ZDJĘCIA Utwardzony i oświetlony teren, mała architektura, nowe rozkłady jazdy, wiata rowerowa z ładowarką dla „elektryków” i stacją napraw, miejsca postojowe oraz mini plac zabaw – tak już zagospodarowano teren powstającego centrum przesiadkowego. Miasto pozyskało pieniądze na ten cel z Funduszy Norweskich. We wtorek 5 marca, w RCK Feniks odbyła się konferencja z udziałem Norwegów, podsumowująca projekt. Rydułtowianie chwalą inwestycję, choć pojawiły się głosy, że urządzenia do zabawy dla dzieci znajdują się zbyt blisko torów. Co na to władze miasta?

📢 Spędzą nawet 10 godzin bez prądu? W woj. śląskim będą planowane wyłączenia. Oto LISTA miejscowości i dokładne terminy [4 - 8 III 2024] KOMUNIKAT. W dniach od 4 do 8 marca 2024 r. w woj. śląskim przeprowadzone zostaną planowane wyłączenia dostaw prądu! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

📢 Ruszył nabór do programu „Aktywny samorząd”. Osoby z powiatu wodzisławskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie. Na co dostaną pieniądze? Po raz kolejny osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wodzisławskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wraz z początkiem marca ruszył nabór wniosków w ramach modułu pierwszego i drugiego.

Program składa się bowiem z dwóch części, tzw. modułów. Poznajcie szczegóły. 📢 Ekstremalny Mors Masakrator 2024 w Wodzisławiu Śląskim - zobacz ZDJĘCIA. Bieg pełen błota, przeszkód i lodowatej wody SPORT. Po raz kolejny wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju bieg Mors Masakrator dotarł do Wodzisławia Śląskiego. Zawodnicy mieli do pokonania 7-kilometrową trasę i nie mniej niż 20 przeszkód. Musieli brodzić w lodowatej wodzie, czołgać się pod zasiekami czy przeskakiwać nad wodą pomiędzy drążkami. Mimo wymagającej trasy, błota i deszczu, z uśmiechem docierali do mety. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dużo kibiców na sobotnich meczach Pucharu Polski siatkarzy 2024 w Krakowie. Świetna atmosfera w Tauron Arenie. Zobacz zdjęcia Finał Puchar Polski siatkarzy 2024, który odbywa się w Krakowie, cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas sobotnich spotkań półfinałowych w Tauron Arenie (2 marca) każda z czterech drużyn (były mecze: Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin, Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie) mogła liczyć na gorący doping swoich kibiców. Zobaczcie, co działo się na trybunach Tauron Areny Kraków, znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

