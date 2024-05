Hałda Szarlota z Rydułtów w prokuraturze. Ratusz chce cofnięcia zezwoleń dla firmy eksploatującej odpady. Ludzie: tu się nie da żyć ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Rydułtowianie od lat domagają się zamknięcia hałdy Szarlota, którą na mocy umowy z Polską Grupą Górniczą użytkuje jedna ze spółek. Zdaniem mieszkańców, skutkiem jest hałas, dym, smród i unoszące się w powietrzu skalne drobinki. Czarę goryczy przelała zeszłoroczna katastrofa. „Tak dłużej nie da się żyć” – alarmują ludzie. Ireneusz Stajer Zobacz galerię (15 zdjęć)

RYDUŁTOWY. To największe (powierzchnia 37 ha, objętość 13,3 mln m sześc.) i najwyższe (od podstawy mierzy ok. 134 m) zwałowisko skały płonnej w Europie. I ogromny problem dla mieszkańców Rydułtów. Sprasowane wnętrze zwałowiska pali się, a temperatura sięga tam nawet 600 – 800 stopni C! Dym, smród, hałas, skalne drobinki dają się we znaki ludziom i środowisku. Miasto domaga się natychmiastowego zaprzestania prac na hałdzie, a burmistrz zawiadomiła prokuraturę oraz inne organy.