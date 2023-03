Pediatria w szpitalu w Rydułtowach wznowi działalność. Od 3 kwietnia przyjmie małych pacjentów. Wcześniej szpital straci dyrektora

Oddział pediatryczny szpitala w Rydułtowach wznowi działalność

Pediatria w Rydułtowach nie działała przez pięć miesięcy

Przypomnijmy, że pediatria w rydułtowskiej lecznicy zawieszona była przez ostatnich pięć miesięcy. Powodem były wspomniane braki kadrowe. Były one związane z nabyciem przez zatrudnionych w niej medyków nabyciem praw emerytalnych. - To cztery osoby: trzy lekarki i jeden lekarz - informował nas w chwili, gdy ważyły się losy funkcjonowania pediatrii, Krzysztof Kowalik.

Władze lecznicy przez długi czas starały się nakłonić lekarzy do dalszego świadczenia usług. Prowadzone były też rozmowy z ich ewentualnymi następcami. Żadne z nich nie przyniosły jednak skutku, przez co 1 grudnia, oddział pediatryczny w Rydułtowach zawieszono.

Początkowo zawieszenie miało trwać do końca roku. W tym czasie również nie udało się znaleźć chętnych do pracy lekarzy pediatrów, przez co zostało ono wydłużone. Ciemne chmury znad rydułtowskiej lecznicy zaczęły znikać w połowie lutego. Wówczas było już wiadomo, że szpital ma minimum lekarzy do ponownego leczenia.