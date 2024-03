Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.03.2024

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych, 4 marca rejestracja kandydatów na radnych. O stanowisko wójta Gorzyc w powiecie wodzisławskim będzie walczyć tylko dwóch kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu prezydenta Jastrzębia-Zdroju poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś bez tajemnic Anna Hetman, kandydatka na prezydenta Jastrzębia-Zdroju.

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Jak co roku pracownicy Służb Komunalnych Miasta zadbali o to, by Wodzisław Śląski wyglądał wyjątkowo na Wielkanoc. Nowością są pisanki na stelażach, których design nawiązuje do świątecznych materiałów promocyjnych miasta, czyli życzenia wielkanocne w miejskich social mediach i na billboardach Świąteczny Wodzisław zachwyca.