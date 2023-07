Rusza rozbudowa szkoły w Krostoszowicach. Jest umowa z wykonawcą, który na wykonanie zadania ma 13 miesięcy. Oto szczegóły inwestycji

Rusza rozbudowa szkoły w Krostoszowicach (gmina Godów) o nowe oddziały przedszkolne. Jest umowa z wykonawcą na inwestycję "Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Godów - sołectwo Krostoszowice". Nowe pomieszczenia zbuduje wybrana w przetargu firma Usługi Ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski ze Skrbeńska. Poznajcie szczegóły.

Nowe pomieszczenia dla przedszkolaków Umowę z przedstawicielem wykonawcy, Aleksandrem Tarnowskim, podpisał wójt Godowa, Mariusz Adamczyk. - To kolejny krok w kierunku poprawy stanu infrastruktury oświatowej w naszej gminie. Chcemy aby nasze dzieci miały zapewnioną opiekę i naukę w jak najlepszych, odpowiadających najwyższym standardom, warunkach - podkreśla wójt. Jak przypomina, dotychczasowe oddziały przedszkolne zajmuje szkoła. Poza tym nie przystają one do obecnych standardów, również związanych z wymaganiami przeciwpożarowymi oraz związanych z dostępnością. Inwestycja dofinansowana z rządowego programu Polski Ład

- Choć koszty modernizacji takich obiektów są ogromne, robimy wszystko co w naszej mocy, by im sprostać, również poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że fundusze przeznaczone na poprawę szans edukacyjnych młodego pokolenia, to dobrze zainwestowane pieniądze - dodaje Mariusz Adamczyk.

Gmina na realizację inwestycji pozyskała 3 655 000 zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zaś koszt całego zadania to 5 091 303,21 zł brutto.

Zakres robót w szkole w Krostoszowicach Zadanie obejmuje rozbudowę budynku o dwa oddziały przedszkolne wraz z zabudową pompy ciepła oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Powstanie nowy parterowy budynek, wykonany w systemie modułowym o powierzchni użytkowej ok. 400 m kw. i kubaturze około 2200 m sześc., powiązany komunikacyjnie i funkcjonalnie z istniejącą szkołą. W nowej części wydzielone zostaną dwie sale zabaw dla dzieci wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, magazynowym, gastronomicznym oraz pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi wraz z zabudową wyposażenia. Budynek wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne: elektryczne, sanitarne, pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Podłączony do sieci zewnętrznych. Projekt zakłada przebudowę przyłączy oraz instalacji w istniejącym budynku szkoły. Realizacja inwestycji zapewni spełnienie wymagań p.poż., higieniczno-sanitarnych oraz dostępności. Firma ma na to 13 miesięcy od podpisania umowy, czyli do 6 sierpnia 2024.

Na czas prowadzenia robót plac zabaw przy SP Krostoszowice, ze względów bezpieczeństwa, będzie zamknięty.

