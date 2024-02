Ścisk w pociągach Kolei Śląskich na trasie z Katowic w kierunku Bohumina. "Ścisk jest tak duży, że czasami dochodzi nawet do omdleń"

Tłok w pociągach Kolei Śląskich. Pasażerowie alarmują

Na brak komfortu jazdy pociągami Kolei Śląskich narzekają pasażerowie składów relacji Katowice-Rybnik-Racibórz i Katowice-Rybnik-Wodzisław Śląski-Chałupki i dalej w kierunku czeskiego Bohumina. Chodzi przede wszystkim o wczesnoporanne kursy pociągów w dni robocze - gdy mieszkańcy podróżują do pracy i szkół - oraz o godziny popołudniowe, w czasie powrotów do domów. Pasażerowie skarżą się, że w pociągach jest tłoczno, a czasem dochodzi nawet do sytuacji, w których trudno jest dostać się do środka składu. O sytuacji informuje Izabela Rajca, radna z Czerwionki-Leszczyn, do której docierają liczne głosy od pasażerów w tej sprawie.