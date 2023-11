Dobiega końca budowa przystanku kolejowego Wodzisław Śl. Centrum. Pierwsi pasażerowie pojadą stąd już wkrótce. Oto szczegóły ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Nowy przystanek w Wodzisławiu Śląskim powstaje w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 3 mln zł netto. Miasto zabiegało o budowę tego obiektu od kilku lat. Jak przekazują PKP Polskie Linie Kolejowe, peron ma zostać przekazany do użytku na początku 2024 roku, czyli niedługo. Ireneusz Stajer Zobacz galerię (7 zdjęć)

Pasażerowie już niedługo będą korzystali z przystanku kolejowego Wodzisław Śląski Centrum. Prace dobiegają końca. Przystanek powstaje w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Krętej i Ofiar Oświęcimskich, kilkaset metrów od Galerii Karuzela. Oznacza to, że mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do pociągów. Będzie to ważny punkt na mapie transportu publicznego Wodzisławia oraz całego powiatu.