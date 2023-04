Ślubowanie klas mundurowych w Rydułtowach. To była wspaniała uroczystość na rynku. W wydarzeniu uczestniczyli rodzice uczniów ZDJĘCIA

Starosta odniósł się do jednego z ostatnich wpisów rydułtowskiej szkoły na swoim fanpage’u na portalu facebook:

- Na fanpage’u waszej szkoły wyczytałem wczoraj, że w ramach akcji promującej waszą szkołę odwiedziliście uczniów jednej z radlińskich szkół podstawowych, i tutaj cytat z fanpage: „jak zwykle furorę zrobiły mundury”. Chciałbym jednak, żebyście wiedzieli, że mundur, który macie dziś na sobie, to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale także, a może i przede wszystkim, ogromne zobowiązanie. Mundur zobowiązuje do jego godnego noszenia i do godnego zachowania. Noście go z dumą i odpowiedzialnością – zaznaczył.