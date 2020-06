Takimi samochodami jeździliśmy. Pamiętacie? Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach Wodzisławia Śl.

- Rozbite zostały: 4 autobusy, 4 ciężarówki, 4 wozy osobowe, 16 motocykli i 8 rowerów oraz 4 ciągniki. W 13 wypadkach przyczyną katastrofy było wypicie większej ilości wódki przez prowadzących pojazdy. Ogółem za prowadzenie wozu w stanie podchmielonym ukarano aż 676 kierowców. A jak było w roku poprzednim 1956? Okazuje się, że było znacznie gorzej, bo w roku tym zanotowano 45 wypadków drogowych, w których 8 osób poniosło śmierć na miejscu, a 26 powędrowało do szpitala - czytamy w kronice powiatu wodzisławskiego w Heroldzie Wodzisławskim.

Było mniej samochodów, a co za tym idzie mniej wypadków. W 1957 roku odnotowano 41 wypadków, w tym dwa śmiertelne.

Trudno w to uwierzyć, ale w 1954 roku na terenie powiatu wodzisławskiego zarejestrowanych było zaledwie... 6 samochodów osobowych . W drugiej połowie lat 50. XX wieku ówczesna prasa donosiła, że aut i motocykli jednak przybywa. W 1959 roku na terenie powiatu zarejestrowanych było 267 pojazdów oraz 3141 motocykli.

- Zgodnie z nowymi zasadami prywatne pojazdy benzynowe mogą zaopatrywać się w benzynę trzy razy w miesiącu (raz w ciągu dekady) w ilościach jednorazowych nieprzekraczających: 10 litrów dla samochodów osobowych nominalnej o pojemności skokowej silnika 99 ccm i niżej; 15 litrów dla samochodów osobowych o nominalnej pojemności skokowej silnika powyżej 900 ccm; 20 litrów dla samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton; 25 litrów dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 2 ton; oraz do "pełnego zbiornika" dla motocykli, motorowerów i skuterów. Dzień tankowania uzależniony jest od końcowej cyfry numeru rejestracyjnego - donosiła Trybuna Robotnicza.

W 1982 roku Trybuna Robotnicza donosiła, że po przerwie zbiorniki stacji paliw w województwie katowickim znów zapełniły się benzyną. Choć jednocześnie zgłaszano problem z dostępem do oleju silnikowego.

W porównaniu z latami wcześniejszymi samochodów na naszych ulicach jest niewspółmiernie więcej. Widać to chociażby po osiedlowych uliczkach, na których wieczorem ciężko jest znaleźć miejsce parkingowe. W porównaniu z tamtymi czasami zupełnie zmieniły się również typy pojazdów, które można u nas spotkać.

To nie tylko kwestia rozwoju techniki motoryzacyjnej, ale też otwarcia się naszego kraju na zachód. Zachodnie modele, które dotarły do nas stamtąd, niemal zupełnie wyparły marki produkowane w krajach demokracji ludowej.

Przegląd zdjęć, na których zobaczyć można samochody sprzed lat jest także dobrą okazją do tego, by zobaczyć jak zmienił się Wodzisław Śl. Nie ma już dworca autobusowego. Jest za to galeria Karuzela z małą poczekalnią. Zmieniły się nasze ulice, ale też inaczej wygląda m.in. dom kultury.