Tygodniowy przegląd prasy w Wodzisławiu Śląskim, (18.02-24.02.2024)

Planujesz zamieszkać na wsi w woj. śląskim? W galerii publikujemy zestawienie 11 NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 55 tys. złotych, z czego najdroższy kosztuje... 134 tys. złotych! Zobacz te oferty.

We wtorek 20 lutego rolnicy w ramach protestu przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi i napływowi zboża "technicznego" z Ukrainy zablokowali setki dróg w całej Polsce. Niewiele jednak mówiło się o ich postulatach i możliwościach wyjścia z kryzysu, gdyż medialne przekazy zostały zdominowane przez flagę ZSRR i skandaliczny baner jednego z rolników na proteście w Gorzyczkach, który zwracał się do rosyjskiego dyktatora o zrobienie "porządku". Rolnicy stanowczo odcinają się od takiego przekazu i przepraszają za incydent. Wyjaśniamy kulisy tego wydarzenia z perspektywy rolników i policji, która usunęła flagę około godziny 15.00.

REGION. Wolontariusze z Wodzisławia Śląskiego zostali docenieni podczas 15-lecia stałego wolontariatu uczniowskiego w powiecie wodzisławskim. Uroczystość odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich.

REGION. Wodzisław Śląski ma w planach rozbudowę centrum przesiadkowego, która ma objąć zarówno budowę dworca autobusowego przy Galerii Karuzela, jak i zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym. Miasto przedstawiło już wstępną koncepcję.

RADLIN. Jedna osoba zginęła w pożarze, do którego doszło we wtorek nad ranem w Radlinie, w powiecie wodzisławskim. Do pożaru doszło w jednym z budynków gospodarczych.