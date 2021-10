Tygodniowy przegląd prasy (Wodzisław Śląski, 26.09-2.10.2021), poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Przegląd tygodnia Wodzisław Śląski od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To są NOWE LEKI wycofane z aptek. Główny Inspektorat Farmaceutyczny w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, nakazał wycofać te lekarstwa ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek, w całej Polsce przez GIF. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Co jednak najważniejsze, jeśli masz je w apteczce, pod żadnym pozorem ich nie przyjmuj.

Złodzieje samochodów! To są mieszkańcy woj. śląskiego poszukiwani przez policję za kradzież samochodów. To jednak nie jedyne przestępstwa jakich dokonali. Mimo to nadal są wśród nas. Przedstawiamy ich listę. Rozpoznajesz któregoś z nich? Daj znać policji. Dane pobrane z oficjalnych stron policji (01.10.2021).