Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W Rydułtowskim Centrum Kultury "Feniks" odbędzie się debata poświęcona seniorom, a dokładnie ich bezpieczeństwu. Eksperci będą się starali odpowiedzieć na pytania dotyczącego tego, co determinuje bezpieczeństwo najstarszych. Mają także mówić, co seniorzy mają robić, żeby nie paść ofiarą oszustów.

Nie żyje Tadeusz Skatuła, wicestarosta powiatu wodzisławskiego. Samorządowiec uczestniczył dziś w Olimpiadzie Niepełnosprawnych. To w czasie tej imprezy nagle zasłabł, a późniejsze prób reanimacji nie przyniosły efektów. We wrześniu skończyłby 73 lata.

Próba porwania dziewczynki w Radlinie? Dwaj mężczyźni w wieku ok. 20 i 40 lat mieli zaoferować wychodzącej z jednej ze szkół podstawowych dziewczynce podwózkę oraz czekoladę. Dziewczynka nie skorzystała z ich propozycji i uciekła. O wszystkim powiadomiła dorosłych. Wiele wskazuje na to, że mogła być to próba uprowadzenia. Sprawa trafiła na policję.

Gorzyccy kryminalni zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego. Okazało się, że mężczyzna w swoim ogródku warzywnym, zamiast truskawek czy sałaty, uprawiał... marihuanę. Usłyszał zarzut, teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia.

