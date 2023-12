Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim? Bądź na bieżąco

Potrzeba jeszcze ponad pół miliona złotych (588 tys. zł na środę 29 listopada o godz. 16:30), by Nikola Zebrala z Wodzisławia Śląskiego zyskała szansę na dalsze życie i zdrowie. Dziewczynka pilnie musi przejść niezwykle kosztowną operację.

29 listopada, w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. odbył się uroczysty apel z udziałem m.in. samorządowców, w tym starosty Leszka Bizonia i Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego. Okazją była 70. rocznica funkcjonowania zawodowego pożarnictwa w powiecie wodzisławskim, a także 50. rocznica oddania do użytku obecnej siedziby Komendy.

Tak drwią z Wodzisławia Śląskiego? Zebraliśmy najpopularniejsze MEMY o naszym mieście z ostatnich kilku lat. Jest cynicznie, gorzko i żartobliwie. Nie jest odkryciem, że Wodzisław Śląski jest częstym motywem zabawnych grafik. A co internautów śmieszy najbardziej w naszym mieście? Sprawdź to!

To jest wyjątkowe miejsce! W Szkole Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim powstała pracownia kulinarna Kuchnia marzeń, czyli Pyszna kuchnia, w której uczniowie poznają tajniki gotowania. Pomieszczenie zostało wyremontowane dzięki finansowemu wsparciu miasta i rady rodziców oraz wyposażone w sprzęt w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości”. Jak miejsce to służy uczniom?

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach zdobyli mistrzostwo Polski w strzeleckim czempionacie kraju klas wojskowych i organizacji obronnych we Wrocławiu. To wielki sukces młodzieży i nauczycieli z powiatu wodzisławskiego. Po pierwsze miejsce w Polsce sięgnęli kadeci Kacper Dostoł, Piotr Mikołajczuk, Łukasz Rek, których do rywalizacji przygotowała nauczycielka ZSP, kapral Klaudia Szombara.