Zimowe utrzymanie dróg w powiecie wodzisławskim. PZD "uzbroił się" w sprzęt i materiały. Kto odpowiada za odśnieżanie, numery telefonów

– gołoledzi – do 3 godz., – szronu – do 3 godz., – szadzi – do 3 godz., – lodowicy – do 4 godz., – śliskości pośniegowej – do 4 godz.

Jak co roku drogowcy zwracają się do kierowców z apelem o przepuszczanie i udzielanie pierwszeństwa pojazdom zimowego utrzymania dróg, jak też proszą o cierpliwość. Pojazdy służb drogowych w trakcie odśnieżania poruszają się zazwyczaj wolno i są dosyć szerokie, przez co mogą powodować chwilowe utrudnienia na drogach, które jednak dla wspólnego bezpieczeństwa warto zaakceptować. Drogowcy apelują też do kierowców o unikanie sytuacji, w których zaparkowany przez nich na poboczu pojazd uniemożliwiłby przejazd pługu. Niestety przy niedostatecznie odśnieżonych miejscach postojowych to zjawisko dość częste zimą, co w istotny sposób wpływa na pracę ekip odpowiedzialnych za odśnieżenie jezdni.