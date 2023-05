16-latek z Rydułtów zdobył trzy medale ME w armwrestlingu. Marek Freiwald jest niepełnosprawny. Powygrywał ze zdrowymi zawodnikami ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Co to za wspaniała historia! Niepełnosprawny 16-latek z Rydułtów Marek Freiwald zdobył złoto, srebro i brąz mistrzostw Europy juniorów do lat 18 w siłowaniu się na ręce (armwrestlingu). Choć od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, pokonał niemal wszystkich zdrowych siłaczy z całego kontynentu. Wywalczył aż trzy medale dla Polski! Jak tego dokonał?