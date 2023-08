Baszta Rycerska w Wodzisławiu Śl. nie tylko na weekend. To idealne miejsce dla poszukiwaczy przygód. Co znajdziecie w baszcie? ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Na historycznym Grodzisku, jednej z najstarszych części Wodzisławia Śląskiego, dawniej znajdował się zameczek myśliwski. Obecnie jedyna zachowana część obiektu - Baszta Rycerska stanowi skarb ziemi wodzisławskiej oraz atrakcję turystyczną miasta. Baszta jest otwarta do zwiedzania w każdy weekend (soboty i niedziele), w godz. od 12:00 do 18:00. Osoby, które chciałyby zobaczyć od środka ten historyczny zabytek w dni robocze, mogą to zrobić po wcześniejszym umówieniu wizyty. Ireneusz Stajer/UM Wodzisław Zobacz galerię (36 zdjęć)

To świetne miejsce na ciekawe spędzenie czasu. Wodzisław Śląski zaprasza wszystkich poszukiwaczy przygód, miłośników historii do odwiedzenia prawdziwego skarbu – Wieży Rycerskiej, zwanej również Romantyczną. Pięknie odrestaurowany zabytek, położony w środku lasu przyciąga mieszkaóców regionu. Baszta jest otwarta w każdy weekend, po wcześniejszym telefonie lub mailu do jej opiekuna, można też wejść do środka w dniach roboczych. Z ostatniej kondygnacji widok bywa zaskakujący. Co można stamtąd dostrzec?