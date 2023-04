Klub Tańca Towarzyskiego SPIN na medal. Zespół z Wodzisławia wkłada w swoje występy maksimum serca i pasji. Zobaczcie ZDJĘCIA

To był niezwykle pracowity i owocny weekend dla tancerzy SPIN-u i ich trenerów. Klub zajął I miejsce z formacją Venus oraz dwukrotnie III miejsce z formacją Carmenki i duetem Wiktoria Kocur i Aleksandra Bober na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Dzieci i Młodzieży „Dzieci Dzieciom - Bez Barier” w Żorach. To nie wszystko. Formacja Venus wytańczyła również II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Tańcowadła” w Ozimku. Formacja Carmen otrzymała wyróżnienie, a trenerzy otrzymali tytuł SUPER TRENERA. Sukces jest niemały, bo jak podają organizatorzy w imprezie wzięło udział 1500 tancerzy z całej Polski, ponad 120 zespołów i 130 wyjątkowych choreografii.

- Cieszę się bardzo z tych nagród, bo one zawsze dodają tancerzom motywacji do pracy i są motorem napędowym. To był weekend pełen emocji nie tylko dla młodzieży, ale również dla nas, trenerów. Zawsze głęboko przeżywamy wszystkie sukcesy, mniejsze i większe, bo wkładamy w tę pracę całe serce i maksimum energii - mówi Elżbieta Lasocka, główny trener i choreograf KTT SPIN.