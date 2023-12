Prasówka tygodniowa z 17.12.2023 w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wodzisławscy policjanci wspólnie z Przedszkolem Publicznym nr 2 w Radlinie oraz radlińską Strażą Miejską zorganizowali wyjątkową zbiórkę. Karma dla psów oraz kotów, legowiska, koce, zabawki i inne potrzebne zwierzakom rzeczy trafiły już do Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt - Psy, Koty i My w Wodzisławiu Śląskim. To już kolejna taka wspólna zbiórka, której celem jest pomoc podopiecznym Stowarzyszenia.

To najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę już tysiące ludzi! Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.