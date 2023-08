Nikola z Wodzisławia Śl. urodziła się z jednokomorowym sercem. Czeka na operację w Bostonie. Pomóżmy zebrać rodzinie 5,3 mln zł ZDJĘCIA

Nikola urodziła się z jednokomorowym serduszkiem, jest szansa na serce dwukomorowe

- Znów umieram ze strachu! Jak długo jeszcze moja córeczka wytrzyma? Niestety nie mamy dobrych wiadomości! Nikolcia od wczoraj gorączkuje! Noc była ciężka, nasza córeczka ciągle się budziła, była niespokojna. Rano nadal miała gorączka i dodatkowo dreszcze. W takich momentach jestem przerażona, musimy iść do lekarza i sprawdzić co się dzieje, musimy zapobiec by nie rozwinęło się coś gorszego, coś co zatrzyma ciężko chore serduszko Nikolci! - poinformowała kilka dni temu Patrycja Zebrala, mama dziecka.