Studenci upamiętnili marsze śmierci więźniów Auschwitz. Wyruszyli w 60-kilometrową trasę z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego

Studenci upamiętnili rocznicę marszów śmierci więźniów Auschwitz. W nocy ruszyli do Wodzisławia Śląskiego

- Myśl o tym, że są ludzie, zwłaszcza ci najmłodsi uczestnicy naszego marszu pamięci, dla których edukacja historyczna i kultywowanie pamięci historycznej są tak ważne, napełnia mnie optymizmem i oddala emocje takie jak strach. (…) To na naszych barkach spoczywa pamięć i szerzenie prawdy o tych tragicznych wydarzeniach - mówiła organizatorka.

79 lat temu, gdy do Oświęcimia zbliżała się Armia Czerwona, Niemcy ewakuowali do innych obozów w Rzeszy około 56 tys. więźniów z KL Auschwitz i jego podobozów.

Piechurzy dotrą do Wodzisławia Śląskiego po około 14-15 godzinach. Końcowym etapem będzie złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na tamtejszym dworcu kolejowym. To na tej stacji więźniów wpychano do towarowych wagonów i przewożono na teren III Rzeszy.

Uczestników marszu wspiera ich macierzysta uczelnia, która wyekwipowała piechurów między innymi w ciepłe kurtki i elementy odblaskowe. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy.