Początek prac wokół budowy Drogi Głównej Południowej. Szosa połączy Wodzisław Śl. z Jastrzębiem i autostradą A1. To szansa na rozwój!

W sierpniu 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna dotycząca decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2021 r. nr DOOŚ-DŚII.4200.27.2016.EO/AK/MD/EU.EK.51. Według informacji uzyskanych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym sprawa została przekazana do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

2022/2023 r. – trwały m.in. czynności związane z zakończeniem umowy z projektantem, tj. Mostami Katowice sp. z o.o. Ponadto Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta przygotowywał wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie".

- Już za kilka dni otwieramy przetarg na Program Funkcjonalno-Użytkowy, który do końca roku będzie gotową dokumentacją dla marszałka województwa śląskiego do rozpoczęcia tej, tak ważnej budowy obwodnicy. Czy jest to możliwe do zrobienia? Tak, patrząc np. na to, że w latach 2014-2018, współpracując z województwem i marszałkiem Saługą, który typowany jest na marszałka we właśnie rozpoczynającej się kadencji, rozwiązaliśmy wiele problemów komunikacyjnych, np. tych związanych z ulicami Jastrzębską i Młodzieżową - zapowiada prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca.